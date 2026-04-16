U utorak završava primirje! Tadić za Direkt: 'Ironija je to što je pobjedu mogao imati bez problema'

Idući tjedan, u utorak, će nam za par centi pasti cijena benzina. Ali idući tjedan u utorak službeno i završava dvotjedno primirje Amerike i Irana, a dogovor nije ni blizu. Ustvari još je nejasno hoće li uopće sjesti za stol. Koji su uopće mogući scenariji za Direkt je objasnio Tonči Tadić.

"To može biti recimo odustajanje od sankcija Iranu što je jedan od temeljnih zahtjeva, no mi i dalje ne znamo što će u tom slučaju biti s nadzorom iranskog nuklearnog programa. Ciljevi su bili smjena režima, zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, zaustavljanje iranskog programa balističkih projektila i onemogućavanje Irana da destabilizira zemlje na Bliskom istoku. Hormuz se pojavljuje kao peti ratni cilj i na kraju će ispasti da se radi deblokade Hormuza zaboravlja na ova četiri ratna cilja s kojima se ušlo u rat", govori Tadić.

