Boro Nogalo za Direkt o izjavi ministrice Hrstić: 'Pošteno da je to rekla'

Tisuće, možda i deseci tisuća diljem zemlje kao i svakog dana i danas se našlo u situaciji da mora testirati strpljenje u nekoj čekaonici. Od kliničkih centara do domova zdravlja, obavljali su se pregledi za koje su se pacijenti naručili.

Svi na njih stižemo po istoj proceduri, svi osim, kako izgleda, čelne osobe cijelog sustava. U sinoćnjem gostovanju ministrice zdravstva u Direktu ovako je to zvučalo:

"Ja osobno nisam čekala. Nisam ni bila kod doktora", rekla je Hrstić i dodala da se nikada nije ni naručila na pregled.

"Osim redovne preglede, kod mog liječnika obiteljske medicine jedanput godišnje kontrolno vađenje krvi. Nisam stvarno, zdrava sam. Na svu sreću, zdrava sam. Idem na redovne preventivne preglede", ispričala je Irena Hrstić.

'Pošteno da je to rekla'

Za Boru Nogala koji je, kao i ministrica, bivši ravnatelj bolnice, dobro došla iskrenost.

"Pošteno da je to rekla. Pošteno da je rekla, jer mnogi ministri i mnogi političari to ne bi rekli. Uvijek idu oportuno, zato je to i izazvalo određene kategorije. Međutim, ono što nije rekla, a što bi trebalo reći jest na koji način je išla na te sistematske preglede, na mamografije", kaže Nogalo.

'Idem na redovite preglede'

Pojasnila je danas kolegici Katarini Brečić da nije bila bolesna, da kod obiteljskog liječnika jednom godišnje provjerava krvnu sliku, te da se odaziva preventivnim nacionalnim pregledima.

"Kao osoba ženskog spola idem redovito na mamografije, istina zna se desiti da preskočim neke pozive. Ali odem na preglede po pozivu i prevencija karcinoma kolona, jer imam pozitivnu obiteljsku anamnezu. To je sve što sam ja koristila zdravstvenu uslugu", rekla je Hrstić.

Stotine komentara

Ispod priznanja iz sinoćnjeg razgovora na društvenim mrežama stotine su komentara, mahom na sličnom tragu - "zar pokuca na vrata i riješeno? Za nju DA. Ne znaju oni kako je za pučanstvo i obične ljude...", "kako i može znati koji su problemi pacijenata u zdravstvu kad nema dodira s njima i sve obavlja bez čekanja...", "nikad se nije naručila jer svi oni idu preko reda..." I upravo to ističu i kolege iz političke oporbe.

"Mislim da s pozicije s koje ona nastupa, da je zdravstveni sustav dostupan za sve, a znamo da to nije, ta je izjava bezosjećajna", kaže Ivana Kekin, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.

"To je neka čudna poruka ministrice. Ispada da neće imati problema s redovima čekanja ako se ne naručujete", kaže Damir Biloglav, liječnik i saborski zastupnik Domina.

"Ona bi trebala shvatiti da je ona ministrica za sve ljude, i zdrave i bolesne. U tom pogledu bi trebala otići i pogledati liste", kaže Mostov psihijatar Božo Petrov.

Duge liste čekanja

Da ministrica pogleda liste, vidjela bi da se na kolonoskopiju u KBC-u Zagreb čeka 100 dana, a u bolnici u Puli, u kojoj je bila ravnateljica, čak 134 dana. A mamografiju bi čekala mjesec ili dva. Jedan od kolega ministara oslanja se pak na familiju.

"Supruga mi je liječnica. Brat mi je liječnik. Od brata supruga mi je liječnica. Stric mi je liječnik. Teta mi je liječnica. Tako da to sve nekako ostane u kući", kaže Ante Šušnjar.

A ako nakon svega i dalje mislite da se ministrica liječi preko veze, za vas ima samo jednu poruku: "To je da ni karakterno niti osobno stvarno nemam potrebu ne govoriti istinu."

Svi bismo, da zaključimo, trebali biti jednaki.

"Od političara do onih najmanjih ljudi u, ne znam, Banovini, Slavoniji, Lici ili bilo gdje drugdje, svi moraju imati jasne procedure, i svi moraju imati mogućnost i dostupnost preventivnih pregleda i svega toga skupa", zaključuje Boro Nogalo.

Jer, budimo realni, većina građana nema sreću kao ministrica, a da se sutra naruče za pregled kod specijalista, čekat će ga u prosjeku više od pet mjeseci.