Ona nikad nije bolesna, a zbog ove rečenice postala je meta kritika: 'Ta izjava je bezosjećajna'

Nikada se nije naručila na zdravstveni pregled i nikada nije bila na listi čekanja - zvuči nevjerojatno, ali radi se o ministrici zdravstva, Ireni Hrstić, koja je to izjavila sinoć gostujući na RTL Direktu.

Danas je našoj reporterki izjavu dodatno pojasnila, a oštre kritike stižu od kolega liječnika iz redova oporbe.

Ministrica zdravstva ima gotovo pa savršen tlak. A pred kamerama je, kako bi potaknula ostale, mjerila i šećer i kolesterol. No onda je iznenadila kada je gostujući u RTL Direktu izjavila da se nikad nije naručila na zdravstveni pregled niti bila na listi čekanja. „Iskreno rečeno ja nisam otišla kod doktora. Ja osobno nisam čekala, nisam ni bila kod doktora“, izjavila je HDZ-ova Irena Hrstić u razgovoru sa Ivanom Skorinom.

A isto ponavlja i danas. Kaže da dosada nije bila bolesna, da ide svom obiteljskom liječniku jednom na godinu provjeriti krvnu sliku, te se odaziva preventivnim nacionalnim pregledima. Irena Hrstić dodaje: „Kao osoba ženskog spola idem redovito na mamografije, istina zna se desiti da preskočim neke pozive. Ali odem na preglede po pozivu i prevencija karcionoma kolona, jer imam pozitivnu obiteljsku anamnezu. To je sve što sam ja koristila zdravstvenu uslugu“. Nije bila ni na hitnoj, a prehlade je, objašnjava, kao liječnica sama rješavala. Njezini kolege liječnici iz redova političke oporbe čestitaju joj na dobrom zdravlju, ali upozoravaju na njenu odgovornost.

"Mislim da s pozicije s koje ona nastupa, da je zdravstveni sustav dostupan za sve, a znamo da to nije, ta je izjava bezosjećajna", smatra Ivana Kekin iz Možemo, dok Mostov Božo Petrov poručuje: "Ona bi trebala shvatiti da je ona ministrica za sve ljude, i zdrave i bolesne. U tom pogledu bi trebala otići i pogledati liste“.

Situaciju je komentirao i zastupnik DOMiNO-a, Damir Biloglav: "To je neka čudna poruka ministrice. Ispada da neće imati problema s redovima čekanja ako se ne naručujete“.

Kada bi se trebala naručiti za kolonoskopiju, ministrica Hrstić na pretragu bi u KBC-u Zagreb čekala 100 dana, u KBC-u Split 144, a ako bi to htjela u bolnici u Puli, u kojoj je bila ravnateljica, pregled bi čekala 134 dana. U ove tri bolnice mamografiju bi čekala od 30 do 63 dana. „Od prijašnjih godina do danas ništa se nije promijenilo osim da zdravstveni sustav živi zbog pojedinaca koji ga svakodnevno oživljavaju. A liste čekanja su svaki dan sve gore i gore i pacijenti ispaštaju radi toga“, komentirala je Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Stanje je bolje, kaže Irena Hrstić, i najavljuje umrežavanje bolnica: „Da možemo u realnom vremenu procijeniti uska grla i rješavati problem u uskom grlu, a ne u sustavu kada nastane problem“.

I dok ministrica zdravstva nije imala potrebu za naručivanje kod liječnika, ministar gospodarstva, DP-ov Ante Šušnjar, ima sreću, kako kaže, da je okružen liječnicima: „Supruga mi je liječnica. Brat mi je liječnik. Od brata supruga mi je liječnica. Stric mi je liječnik. Teta mi je liječnica. Tako da to sve nekako ostane u kući. Imam sreću da sam zdrav i nemam potrebe za liječenjem. Hvala Bogu“.

Zaista sreća. Jer u Hrvatskoj se na prvi specijalistički pregled, kažu nam u Ministarstvu zdravstva, u prosjeku čeka 162 dana.