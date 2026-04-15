BIT ĆE NAPETO /

Poznati svi parovi polufinala Lige prvaka: Čekaju nas uzbudljive utakmice

Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

Susret Bayerna i PSG-a biti će repriza finala iz 2020. kada je slavio njemački sastav

15.4.2026.
23:19
Sportski.net
Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia
Nakon što smo u utorak saznali prva dva polufinalista Lige prvaka, u srijedu smo saznali i drugu dvojicu.

Bayern je na domaćem terenu slavio 4-3 protiv Real Madrida i sa sveukupnih 6-4 ušao u polufinale. Strijelci za Bavarce bili su Aleksandar Pavlović u šestoj, Harry Kane u 38., Luis Díaz u 89. i Michael Olise u 94. minuti, dok je za Real dva pogotka postigao Arda Güler (1. i 35. minuta) te jedan Kylian Mbappé.

Bayern će u polufinalu igrati protiv PSG-a, koji je u utorak slavio 0-2 protiv Liverpoola u gostima dvama pogocima Ousmanea Dembéléa i sa sveukupnih 4-0 prošao dalje.

U drugoj četvrtfinalnoj utakmici u srijedu sastali su se Arsenal i Sporting. Engleska momčad uspjela je sačuvati 0-1 prednost koju je donijela iz Lisabona prošlog tjedna te je 0-0 rezultatom prošla u polufinale, gdje će igrati protiv Atletico Madrida, koji je u utorak izgubio 1-2 od Barcelone, ali je zbog 2-0 pobjede iz prvog susreta prošao dalje sa sveukupnih 3-2.

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone nakon prolaska u polufinale: 'Noć koja će uči u povijest kluba'

Bayern MunchenArsenalAtletico MadridPsgLiga Prvaka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
