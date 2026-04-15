LIGA PRVAKA

Güler je Bayernu zabio nakon samo pola minute, no znate li koji je rekord?

Güler je Bayernu zabio nakon samo pola minute, no znate li koji je rekord?
Foto: Moritz Müller/Alamy/Profimedia

Drugi najbrži gol djelo je Jonasa, koji je 2011. zabio nakon samo 10.96 sekundi, dok je na trećem mjestu Gilberto Silva

15.4.2026.
22:19
Hina
Turski veznjak Arda Güler postigao je pogodak za Real Madrid u susretu protiv Bayerna nakon samo 34 sekunde. Güler je iskoristio grešku domaćeg vratar Manuela Neuera zatresavši mrežu njemačkog sastava nakon 34 sekundi utakmice.

Turski veznjak je time postao strijelac drugog najbržeg gola "Kraljevskog kluba" u Europi. Rekord i dalje drži Hector Rial koji je 1957. godine protiv Royal Antwerpa zabio u 31. sekundi. No, niti jedan niti drugi nisu ni blizu rekordera. Najbrži gol u povijesti Lige prvaka zabio je nizozemski napadač Roy Makaay u ožujku 2007. godine, postigavši za Bayern pogodak protiv Real Madrida nakon samo 10.12 sekundi.

Drugi najbrži gol u Ligi prvaka djelo je igrača Valencije Jonasa, koji je zabio u susretu protiv Bayer Leverkusena 2011. godine nakon samo 10.96 sekundi, dok je na trećem mjestu Gilberto Silva, koji je u dresu Arsenala zatresao mrežu PSV-a nakon 20.07 sekundi 2002. godine.

