FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAGALICA ZA LJETO /

Rijeka je pronašla zamjenu za Fruka? Hrvatski prvak dovodi igrača s Kosova

×
Foto: Oliver Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia

15.4.2026.
20:32
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Prema informacijama albanskih medija, Rijeka ima usmeni dogovor s veznjakom s Kosova Etnikom Brrutijem, koji bi na Kvarner trebao stići početkom nove sezone iz petoplasirane momčadi kosovskog prvenstva, Malisheve.

Radi se o perspektivnom dvadesetdvogodišnjaku koji može igrati na poziciji centralnog i ofenzivnog veznjaka te je ove sezone odigrao 29 utakmica za svoj klub. U njima je zabio devet i namjestio šest pogodaka. Osim za Malishevu, Brruti igra i za reprezentaciju Albanije do 21 godine, za koju je do sada skupio osam nastupa u kojima je zabio dva gola, a ranije je nastupao i za mlađe uzraste Kosova.

Transfermarkt Brrutija procjenjuje na 550 tisuća eura, a u Rijeku bi trebao stići besplatno budući da mu istječe ugovor.

Prema informacijama CNA u realizaciji transfera sudjelovao je bivši igrač Osijeka Eros Grezda, koji danas radi kao nogometni menadžer.

Nk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike