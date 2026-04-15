Rijeka je pronašla zamjenu za Fruka? Hrvatski prvak dovodi igrača s Kosova

Prema informacijama albanskih medija, Rijeka ima usmeni dogovor s veznjakom s Kosova Etnikom Brrutijem, koji bi na Kvarner trebao stići početkom nove sezone iz petoplasirane momčadi kosovskog prvenstva, Malisheve.

Radi se o perspektivnom dvadesetdvogodišnjaku koji može igrati na poziciji centralnog i ofenzivnog veznjaka te je ove sezone odigrao 29 utakmica za svoj klub. U njima je zabio devet i namjestio šest pogodaka. Osim za Malishevu, Brruti igra i za reprezentaciju Albanije do 21 godine, za koju je do sada skupio osam nastupa u kojima je zabio dva gola, a ranije je nastupao i za mlađe uzraste Kosova.

Transfermarkt Brrutija procjenjuje na 550 tisuća eura, a u Rijeku bi trebao stići besplatno budući da mu istječe ugovor.

Prema informacijama CNA u realizaciji transfera sudjelovao je bivši igrač Osijeka Eros Grezda, koji danas radi kao nogometni menadžer.

