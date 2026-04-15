DAN VELIKIH ODLUKA /

Nakon Valentine Koprivnjak Osijek smjenio i legendu kluba
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Igračkoj legendi kluba ovo je bio treći mandat na mjestu sportskog direktora, a najviše se pamti drugi kada je sa Zekićem složio momčad koja je došla na korak od Europe

15.4.2026.
16:49
David Jerkovic/PIXSELL
Nakon što je NK Osijek smijenio jednu od najdugovječnijih osoba u hrvatskom nogometu, Valentinu Koprivnjak, s pozicije u Upravi, sada je isto učinio i s legendom kluba.

Naime, kako piše Index Osijek se odlučio razići sa sportskim direktorom Alenom Petrovićem kojemu je ovo bio treći mandat u klubu. Petrović je bio sportski direktor Osijeka od 2005. do 2009. te od 2016. do 2020. godine, dok je posljednji mandat započeo 1. svibnja prošle godine.

Najviše se pamti njegov drugi mandat kada je sa Zoranom Zekićem pretvorio Osijek iz kluba koji se bori za ostanak u klub koji pobjeđuje PSV i Austriju iz Beča.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova trenerica bivšeg 'Vatrenog' na meti seksističkih uvreda: Klub odgovorio

