Nakon Valentine Koprivnjak Osijek smjenio i legendu kluba

Nakon što je NK Osijek smijenio jednu od najdugovječnijih osoba u hrvatskom nogometu, Valentinu Koprivnjak, s pozicije u Upravi, sada je isto učinio i s legendom kluba.

Naime, kako piše Index Osijek se odlučio razići sa sportskim direktorom Alenom Petrovićem kojemu je ovo bio treći mandat u klubu. Petrović je bio sportski direktor Osijeka od 2005. do 2009. te od 2016. do 2020. godine, dok je posljednji mandat započeo 1. svibnja prošle godine.

Najviše se pamti njegov drugi mandat kada je sa Zoranom Zekićem pretvorio Osijek iz kluba koji se bori za ostanak u klub koji pobjeđuje PSV i Austriju iz Beča.

