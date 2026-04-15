NASLJEDNIK VUČEVIĆA

Hajduk predstavio novog sportskog direktora: Izgradio klub koji je bio hit u Poljskoj

Hajduk predstavio novog sportskog direktora: Izgradio klub koji je bio hit u Poljskoj
Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

U Split stiže nakon što je napustio poljskog drugoligaša LKS Lodz

15.4.2026.
10:51
Sportski.net
Nijemac Robert Graf službeno je novi sportski direktor Hajduka. Na toj poziciji naslijedit će Gorana Vučevića, a već je počeo sa slaganjem ekipe za sljedeću sezonu. 

U Split stiže nakon što je napustio poljskog drugoligaša LKS Lodz u kojem je posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport. 

 

 

Robert Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru, već se od samog početka usmjerio na organizacijski i menadžerski rad u nogometu. Prve korake napravio je u omladinskim pogonima Śląska iz Wrocława i Lechije iz Gdanjska, da bi prvi direktorski posao dobio u Olimpiji Grudziądz, s kojom je odmah izborio plasman u viši rang.

Odličan posao u Rakowu

Pravi proboj ostvario je u Warti iz Poznańa, klubu koji je preuzeo 2019. godine. S Wartom je nakon 25 godina izborio povratak u Ekstraklasu, poljsku prvu ligu, te u debitantskoj sezoni osvojio visoko peto mjesto, što je bio podvig s obzirom na klupski budžet.

Vrhunac njegove karijere dosad bio je angažman u Rakówu iz Częstochowe, gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. bio jedan od arhitekata najvećih klupskih uspjeha. U tom je razdoblju Raków osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup.

Navijači slavili odlazak

Poljski portal  Dziennik Lodzki prije nekoliko je dana objavio nešto što se neće svidjeti navijačima Hajduka. Naime, u Lodzu navijači LKS-a slave njegov odlazak jer nisu bili zadovoljni njegovim poslom. Navijači LKS-a optužili su Grafa za loše kadrovske odluke i nedostatak dosljedne transferne politike. Klub se bori za plasman u Ekstraklasu, prvi rang poljskog nogometa.

"Gospodin Graf javnosti će biti predstavljen na konferenciji za medije koja će se održati u subotu, a večeras od 19:11 na HDTV i YouTube kanalu Hajduka pogledajte ekskluzivni razgovor i prve dojmove novog sportskog direktora", stoji na službenim stranicama Hajduka.

HajdukHnlEkstraklasaSportski DirektorGoran Vučević
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
