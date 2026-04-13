Pomoćni trener Hajduka otvoreno o situaciji u klubu: 'Stvarnost nas je vratila na mjesto'

Hajdukov pomoćni trener Ibon Labainen rekao je u ponedjeljak baskijskim internetskim novinama Noticias de Gipuzkoa da mu je ugodno raditi u Splitu, ali da su rezultatska očekivanja iznad mogućnosti.

„Od početka smo znali gdje dolazimo“, izjavio je 36-godišnji Bask koji je prošlo ljeto došao u Hajduk s trenerom Gonzalom Garcijom. Prethodno su radili zajedno u Istri i portugalskoj Arouci.

„Hajduk ovdje ima brutalnu ukorijenjenost: u gradu, u Dalmaciji, u zemlji pa čak i u dijelu bivše Jugoslavije. Kad igramo vani, stadion je uvijek pun naših navijača. To se događa i u inozemstvu, na primjer prošlog ljeta kada smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica u Bosni i Hercegovini“, rekao je.

„Na sve to dodaj da je institucija prilično složena organizacijski, jer nema pravog vlasnika i sve odluke moraju proći kroz neku vrstu demokratskog odbora. Klub ima tu posebnu auru koja na neki način znači vrstu prepreke. Tako je teško rasti“, izjavio je Labainen.

„Ali pretpostavljam da će se nešto na kraju promijeniti ovdje u budućnosti. Koliko god zahtjeva bilo, momčad već više od 20 godina ne uspijeva osvojiti prvenstvo. Tijekom posljednjeg desetljeća bio je viceprvak samo dva puta“, dodao je.

Napomenuo je da su se u ožujku doista nadali sustići zagrebački Dinamo, ali su porazom od 1-3 na Poljudu „stavljeni na svoje mjesto“.

„To je bio nerealni optimizam. Što se tiče kadra i financijskih mogućnosti oni su puno jači“, rekao je.

Labainen je ispričao da je još veću ljutnju izazvao poraz u četvrtfinalu Kupa od Rijeke, lanjskog prvaka i osvajača Kupa.

„Ispali smo u jednoj od najapsurdnijih utakmica koje sam doživio u karijeri. U 103. minuti smo vodili 2-1 protiv Rijeke, ali je sudac odredio četrnaest minuta sudačke nadoknade i na kraju su nam dali dva gola“, podsjetio je.

Drugoplasirani Hajduk u prvenstvu ima 18 bodova više od trećeplasirane Rijeke, koja je do prije mjesec dana nastupala i u europskoj Konferencijskoj ligi. Vodeći Dinamo bježi Hajduku sedam bodova.

„Našu sezonu je potrebno analizirati uzimajući kontekst u kojem kao klub živimo. Prošlog ljeta Hajduk je smanjio proračun zbog čega je prodao nekoliko važnih igrača. Morali smo se osloniti na mnoštvo juniora iz omladinske škole“, rekao je.

„Osim toga, čim se neki od njih istaknuo, kao što se dogodilo jesenas s 18-godišnjim stoperom Branimirom Mlačićem, bio je prodan već u siječnju u Udinese“, napomenuo je.

Labainen, koji zarađuje za život pripremanjem utakmica, analizom protivnika i razmišljanjem kako im nanijeti štetu, pazeći pritom da je oni ne nanesu njegovoj momčadi, radio je 2021. godine u Atletico Madridu kao analitičar utakmica.

Kaže da se u Madridu nije osjećao ispunjenim kao sada u Splitu.

„S Gonzalom Garcíjom imam odnos koji nisam osjetio ni s jednim drugim trenerom, u nogometnom smislu, ali i u životnom. Daje mi prostor, delegira na mene zadatke pa sam vrlo zadovoljan“, rekao je.

„Ne znam hoću li nakon nekog vremena tražiti drugu ulogu u svijetu nogometa, ali uloga koju sada imam me ispunjava“, zaključio je.

