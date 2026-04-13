Jeste li primijetili? La Liga se na jedan vikend vratila u prošlost i iznenadila navijače

Ljubitelji španjolskog nogometa ovog su vikenda imali priliku vidjeti nešto što se rijetko viđa u modernom sportu. Umjesto uobičajenih suvremenih dresova i standardnih vizualnih rješenja, stadioni diljem Španjolske na nekoliko su dana dobili potpuno drugačiji izgled, vraćajući atmosferu u neka prošla desetljeća. Od 10. do 13. travnja La Liga je provela posebnu inicijativu pod nazivom “Retro kolo”, kojom je nogometna svakodnevica dobila nostalgičan, gotovo filmski karakter.

Povratak u prošlost kroz “Retro kolo”

Projekt je obuhvatio 38 od ukupno 42 kluba iz prva dva ranga španjolskog nogometa, koji su utakmice 31. kola La Lige te 35. kola druge lige odigrali u posebno dizajniranim retro dresovima. Svaki od njih bio je inspiriran kultnim modelima iz klupske povijesti, s ciljem da se istaknu identitet, tradicija i emocionalna povezanost klubova i njihovih navijača.

Kako je pojasnio direktor La Lige Jaime Blanco, ideja nije bila samo vizualna transformacija, već i pokušaj da se povijest aktivno uključi u sadašnjost. “To nam omogućuje da ojačamo nasljeđe koje emocionalno povezuje navijače s klubom”, izjavio je Blanco. Cijela kampanja dodatno je naglašena činjenicom da je kolekcija predstavljena 19. ožujka na Tjednu mode u Madridu, čime je La Liga postala prva od pet najjačih europskih liga koja je ovakvu retro kampanju provela na organiziran i sinkroniziran način.

Više od dresova i igre

Nostalgija se nije zaustavila samo na opremi igrača. Cijeli vizualni identitet kola bio je prilagođen temi, pa su tako utakmice igrane s loptama retro dizajna, dok su suci nosili opremu inspiriranu Svjetskim prvenstvom 1994. godine u SAD-u.

I televizijski prijenosi pratili su istu priču, grafički elementi, semafori i fontovi imena igrača bili su stilizirani tako da dočaraju kako su prijenosi izgledali prije nekoliko desetljeća, dodatno pojačavajući dojam povratka u prošlost.

Iako je kampanja bila široko prihvaćena, četiri kluba nisu u potpunosti sudjelovala u nošenju retro dresova. Najviše pažnje privukla je odluka Real Madrida, koji je jedini potpuno odbio sudjelovanje u ovoj inicijativi. Klub nije iznio detaljno objašnjenje, iako se neslužbeno spominju zategnuti odnosi s vodstvom La Lige.

Barcelona, Rayo Vallecano i Getafe podržali su projekt, ali nisu nastupili u posebnim dresovima zbog, kako je navedeno, “logističkih poteškoća”. Očekuje se da bi se svi navedeni klubovi mogli uključiti u kampanju u idućoj sezoni.

Nostalgija kao globalni nogometni trend

Projekt La Lige uklapa se u širi trend u svjetskom nogometu, gdje retro estetika i povratak klasičnim dizajnima sve više dobivaju na popularnosti. Retro dresovi postali su dio šire modne i kulturne scene, a njihova vrijednost na tržištu i među navijačima kontinuirano raste.

Klubovi poput Liverpoola, Juventusa i Arsenala posljednjih su godina predstavili uspješne retro kolekcije, a tržište klasičnih dresova procjenjuje se na desetke milijuna eura.

Stručnjaci smatraju da je ovaj trend djelomično reakcija na suvremeni nogomet koji mnogi doživljavaju kao previše taktički i “robotski”. “Ljudi se s nostalgijom sjećaju vremena kad su bili mlađi i kad je bilo manje briga na svijetu. Nogomet je samo odraz onoga kako se društvo osjeća”, istaknuo je Jordan Clarke, osnivač platforme Footballer Fits. Prema njemu, retro dresovi simboliziraju eru više individualne slobode i kreativnosti, što privlači i starije i mlađe navijače.

