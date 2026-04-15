Nova promjena u redovima Osijeka: 'Jedina preživjela' također napušta klub

U veljači je Osijek zbog loših rezultata smijenio Ferenca Sakalja i Vladimira Čohara. Tada je jedina „preživjela” Valentina Koprivnjak, no izgleda da je sada došlo vrijeme da i ona napusti klub.

Kako javlja Index, jedna od najdugovječnijih žena u hrvatskom nogometu, koja je u Osijeku od 2003., odlazi iz kluba bez otpremnine. Takvu je odluku klub s Drave donio zbog "nesvjesnog poslovanja”, što je potvrdio i sam klub. Podsjetimo, Koprivnjak je bila jedina od troje članova Uprave koji su ostali u Osijeku nakon dolaska nove predsjednice Alexandre Vegh u klub. No, izgleda da će mađarska šefica sada morati pronaći novog suradnika.

Tko je Valentina Koprivnjak?

Valentina Koprivnjak diplomirana je pravnica koja je u Osijeku od 2003. Koprivnjak je u srpnju 2015. postala prva predsjednica nekog hrvatskog prvoligaša u povijesti, kada je imenovana predsjednicom Uprave Osijeka. Kći je nekadašnjeg golmana i trenera Zdravka Koprivnjaka.

