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Sa sinom ubila snahu, osuđena na 45 godina, a sada je preminula u zatvoru

Sa sinom ubila snahu, osuđena na 45 godina, a sada je preminula u zatvoru
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Foto: YouTube/Screenshot

Službeni uzrok smrti je prirodna smrt

15.6.2026.
7:23
danas.hr
YouTube/Screenshot
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Leđiba Ravlić, koja je osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubojstva svoje snahe Nermine Krajine u sarajevskom naselju Pofalići 28. lipnja 2024., preminula je u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Igman, potvrdio je to za Klix.ba ravnatelj zatvora u Sarajevu, Munib Isaković.

"U petak, 12. lipnja 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji Kazneno-popravnog zavoda Igman u Sarajevu, preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Dana 8. lipnja, vozilom hitne pomoći prebačena je iz Kazneno-popravnog zavoda Zenica u Kazneno-popravni zavod u Sarajevu, budući da je bila u teškom zdravstvenom stanju - nepokretna", rekao je Isaković.

Dodao je da je Ravlić bila u zatvorskoj ćeliji s još dvije osobe, te da je njezinu smrt potvrdila hitna pomoć.

Osim nje, za ubojstvo Nermine Krajine osuđen je i njezin sin, Nerminin suprug Goran. I on je osuđen na 45 godina zatvora.

SarajevoUbojstvo
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