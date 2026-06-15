Sa sinom ubila snahu, osuđena na 45 godina, a sada je preminula u zatvoru

Leđiba Ravlić, koja je osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubojstva svoje snahe Nermine Krajine u sarajevskom naselju Pofalići 28. lipnja 2024., preminula je u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Igman, potvrdio je to za Klix.ba ravnatelj zatvora u Sarajevu, Munib Isaković.

"U petak, 12. lipnja 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji Kazneno-popravnog zavoda Igman u Sarajevu, preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Dana 8. lipnja, vozilom hitne pomoći prebačena je iz Kazneno-popravnog zavoda Zenica u Kazneno-popravni zavod u Sarajevu, budući da je bila u teškom zdravstvenom stanju - nepokretna", rekao je Isaković.

Dodao je da je Ravlić bila u zatvorskoj ćeliji s još dvije osobe, te da je njezinu smrt potvrdila hitna pomoć.

Osim nje, za ubojstvo Nermine Krajine osuđen je i njezin sin, Nerminin suprug Goran. I on je osuđen na 45 godina zatvora.