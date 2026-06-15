Ova balkanska staza spaja tri zemlje: Važno je biti fleksibilan jer oznake nisu pouzdane

Daleko od gužvi i poznatih staza europskih Alpa, u srcu jednog od posljednjih divljih područja kontinenta, nalazi se iznimna planinarska ruta.

Staza Vrhovi Balkana, spektakularni planinarski krug od 192 kilometra, vodi kroz surove i veličanstvene Prokletije, planinski masiv koji dijele Albanija, Kosovo i Crna Gora. Staza ne predstavlja samo fizički izazov, već i putovanje kroz vrijeme, kulturu i netaknutu prirodu.

Više od planinarenja

Nastala kao projekt prekogranične suradnje s ciljem oživljavanja zabačenih planinskih sela, staza Vrhovi Balkana danas je simbol mira i održivog turizma. Slijedeći drevne pastirske puteve, ona povezuje zajednice koje su desetljećima bile izolirane granicama i teškim terenom. Iskustvo je stoga duboko autentično, piše Travelling the Wild Side.

Planinari ne osvajaju samo vrhove, već postaju dio lokalne svakodnevice. Većina noćenja organizirana je u obiteljskim pansionima, jednostavnim, ali gostoljubivim domovima gdje se uz domaći kruh, sir i rakiju dijele životne priče. Krajolik je iznimno slikovit: od bujnih zelenih dolina i kristalno čistih ledenjačkih jezera, preko gustih bukovih šuma koje su pod zaštitom UNESCO-a, do oštrih vapnenačkih vrhova. Svaki dan donosi novu, dramatičnu panoramu, kao podsjetnik na snagu prirode koja ovdje još uvijek dominira.

Karakteristike staze

Staza je podijeljena na deset dnevnih etapa, a svaka traje između pet i osam sati hoda. Većina planinara putovanje započinje iz sela Theth u Albaniji, prateći rutu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Jedna od najpoznatijih, ali i najprometnijih dionica je prva, koja vodi preko prijevoja Valbona (1759 m). Uspon je strm, no s prijevoja se pruža pogled koji seže preko dviju najljepših dolina Prokletija.

Naredne etape vode dublje u divljinu, kroz zabačena sela poput Çerema i Dobërdola, gdje se čini da je vrijeme stalo, a električna energija ovisi o generatorima ili solarnim panelima. Oznake na stazi su promjenjive; dobre su u Albaniji, ali često rijetke ili nepostojeće u dijelovima Kosova i Crne Gore. Zbog toga je navigacija pomoću GPS uređaja ili aplikacija s prethodno preuzetim rutama nužna. Iako postoje detaljni vodiči za planiranje, ključno je ostati fleksibilan jer planinska priroda diktira tempo.

Pripremanje za stazu

Budući da staza prelazi međunarodne granice na mjestima gdje nema službenih prijelaza, ključan korak u pripremi je ishođenje prekograničnih dozvola. Potrebno ih je zatražiti najmanje dva tjedna unaprijed, a proces može biti kompliciran, zbog čega se mnogi odlučuju koristiti usluge lokalnih agencija koje to rješavaju za naknadu od oko 25 eura.

Smještajne opcije uključuju spavanje u pansionima (30-50 eura po noći s uključenim obrocima) ili kampiranje, koje nudi veću samostalnost, ali zahtijeva nošenje kompletne opreme. Voda je dostupna iz brojnih izvora, no preporučuje se korištenje filtera zbog stoke koja slobodno pase. Trgovina gotovo da i nema, pa se zalihe obnavljaju u Plavu (Crna Gora) ili Thethu (Albanija), iako je ponuda u potonjem vrlo ograničena. Najbolje razdoblje za pješačenje je od lipnja do rujna.

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