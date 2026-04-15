'ŽRTVUJ SVOJ ŽIVOT' /

Više od 26 milijuna Iranaca javilo se za vojnu službu: Prijavili se predsjednik i većina ministara

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema iranskoj državnoj radioteleviziji, dobrovoljci će biti raspoređeni u Revolucionarnu gardu i vojsku

15.4.2026.
23:28
Hina
Unatoč trenutačnom prekidu vatre u ratu sa SAD-om i Izraelom, više od 26 milijuna ljudi dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u sklopu kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", izvijestila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.

U Iranu živi oko 90 milijuna ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni u Revolucionarnu gardu i vojsku.

Planirani su i ljudski lanci kako bi se zaštitile potencijalne mete napada.

Prema IRIB-u, među onima koji su se registrirali su iranski predsjednik Masud Pezeškian, većina njegovih ministara, te brojni dužnosnici, sportaši i umjetnici. Registrirao se i utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf

POGLEDAJTE VIDEO: Iran prijeti novom blokadom, Trump najavio kraj rata: 'Mislim da smo ih potpuno slomili'

IranVojskaVojna SluzbaRatBliski Istok
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike