Trump vrijeđa, psuje i spušta svakome tko mu stane na put: Od 'užasan je' do 'lude kopiladi'

Od početka rata na Bliskom istoku 28. veljače, Donald Trump je javno kritizirao mnoge, od osoba na istaknutim pozicijama do institucija.

Prošlog vikenda na društvenoj mreži Truth Social poručio je da je "Papa Lav slab po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku".

Nakon što je Trumpova dosadašnja saveznica, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njegove izjave o Papi nazvala neprihvatljivima, on se i s njom javno obračunao. Uz poruku da je šokiran, rekao je i kako je mislio da ima hrabrosti, ali se prevario.

Uz to, kritizirao je manjak potpore SAD-a u ratu na Bliskom istoku i Meloni poručio da je ona neprihvatljiva te da ju nije briga hoće li Iran imati nuklearno oružje, koje bi "raznijelo Italiju za dvije minute" ako dobije priliku.

Ranije ovog mjeseca kritizirao je i francuskog kolegu. Osim što je bio nezadovoljan jer Emmanuel Macron nije poslao brodove u Hormuški tjesnac, ismijavao je njegov odnos sa suprugom Brigitte. Aludirajući na trenutak kada su u Vijetnamu kamere snimile kako mu supruga odguruje lice, Trump je napisao: "Njegova žena se prema njemu odnosi izuzetno loše i još se oporavlja od desnice u čeljust."

O izlasku iz NATO-a Trump često javno govori, pa je taj savez nazvao "tigrom od papira" te dodao kako i Vladimir Putin to zna.

Odjeknula je i ova Trumpova poruka na Truth Socialu: "NATO nije bio tu kad smo ih trebali i neće biti tu ako ih ponovno budemo trebali. Sjetite se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog komada leda!!!"

Od početka rata Trump Europu sve češće spominje jer od nje očekuje pomoć, pa je dio europskih zemalja nazvao kukavicama uz poruku da će to zapamtiti.

Osim širih kritika na račun Ujedinjenog Kraljevstva, javno je spustio britanskom premijeru Keiru Starmeru kada je rekao da očito nemaju posla s Winston Churchillom.

Na iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca čak je i opsovao te nazvao Irance "ludom kopiladi" uz prijetnju da otvore tjesnac ili će živjeti u paklu.

A najsnažniju Trumpovu prijetnju koja će ući u povijest pročitali smo prošlog tjedna: "Cijela civilizacija će večeras umrijeti, nikada se neće vratiti." Srećom, prijetnju nije ostvario.