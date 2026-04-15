Ne staje! Trump ponovno objavio AI sliku: Pogledajte tko ga grli

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, na svojoj je društvenoj mreži Truth Social objavio je sliku generiranu umjetnom inteligencijom, na kojoj ga grli Isus.

"Radikalnim lijevim luđacima se ovo možda neće svidjeti, ali meni se čini prilično lijepo!!! Predsjednik DJT", poručio je Trump uz objavu.

Trump just posted this. I really don't know what to make of all this anymore 😂 pic.twitter.com/m4Mc7nvf6S — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 15, 2026

Na slici, Isus stoji iza Trumpa i grli ga, a iza njih je američka zastava. Riječ je o slici koju je Trump podijelio s profila Irish for Trump, uz koju stoji tekst: "Nikada nisam bio osobito religiozan, ali gledajući kako se razotkrivaju ovi sotonistički i demonski monstrumi koji žrtvuju djecu...... da je Bog možda odigrao svoj adut ('Trump card, op.a.)!"

Trump šokira objavama

Nekoliko dana ranije, Trump je također objavio AI-generiranu sliku kojom je izazvao niz reakcija.

Na toj je slici prikazan kao religijska figura koja polaže ruku na bolesnika i "liječi" ga svjetlom. Okružen je vojnicima, medicinskim osobljem i civilima, dok se u pozadini nalaze američka zastava, borbeni avioni i orlovi.

Iznad njega lebde figure nalik ratnicima, a cijela scena snažno podsjeća na klasične religijske prikaze iscjeljenja. Trump je pritom odjeven u crveni plašt i bijelu tuniku, simboliku koja se tradicionalno povezuje s Isusom Kristom.

Trump je tu fotografiju ubrzo izbrisao i demantirao navode da se htio prikazati kao Isus Krist, već da je na slici bio prikazan kao liječnik.

