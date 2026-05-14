DRAMA U AUTOBUSU /

Objavljena fotografija nasilnika: Šakama prebio putnika pa pivskom bocom udario vozača

Objavljena fotografija nasilnika: Šakama prebio putnika pa pivskom bocom udario vozača
Foto: Polizei nrw

Kaos je počeo 28. lipnja oko 23.00 sati, u jednom linijskom autobusu u Aachenu

14.5.2026.
17:50
Erik Sečić
Polizei nrw
Njemačka policija objavila je fotografije muškarca koji je prošle godine u Aachenu brutalno napao putnika i vozača autobusa, izvijestio je Fenix u ponedjeljak. 

Iako je jezivi incident star gotovo godinu dana, policija još uvijek nije utvrdila identitet napadača. Upravo zato je objavila fotografije s videonadzora i pozvala građane da im jave ako imaju informacije o njemu ili znaju mjesto njegova boravka. 

Udarao šakama i pivskom bocom 

Kaos je počeo 28. lipnja oko 23.00 sati, u jednom linijskom autobusu u Aachenu. Muškarac s fotografije je iznenada nasrnuo na drugog putnika i više puta ga udario šakom.

Tada mu je prišao vozač, koji je pokušao intervenirati i spriječiti sukob. Međutim, nailnik ga je udario pivskom bocom u lice i nanio mu ozljede iznad lijevog oka.

Potom je izašao iz autobusa, a onda je bacio tu istu bocu prema vozačevoj glavi. Srećom, vozač se uspio sagnuti i izbjeći još goru ozljedu. 

Svi koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o napadaču mogu se javiti policiju u Aachenu na broj 0241/9577-0 ili bilo kojoj drugoj postaji.

