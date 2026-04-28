RACIJA U NJEMAČKOJ /

Opsadno stanje zbog 'Anđela pakla': Elitne jedinice točno u 4.00 ujutro krenule na teren

Foto: Shutterstock/ilustracija

Njemački mediji izvještavaju da je ovo jedna od najvećih akcija usmjerenih protiv bajkerskog kriminala u povijesti države

28.4.2026.
9:21
Erik Sečić
Jake policijske snage u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW) u Njemačkoj od ranog jutra u utorak sudjeluju u masovnoj raciji protiv bajkerske skupine Hells Angels, javlja Fenix.

Na terenu je više od 1.200 policajaca, među njima 100 teško naoružanih specijalca. Stigli su i psi te oklopna vozila. 

Pretražuje se više od 50 zgrada u 20 gradova, uključujući Leverkusen, Dortmund i Bochum i Köln. 

'Tražimo sve' 

Njemački mediji izvještavaju da je ovo jedna od najvećih akcija usmjerenih protiv bajkerskog kriminala u povijesti Sjeverne Rajne-Vestfalije. 

Elitne jedinice operaciju su započele točno u 4.00 ujutro. "Tražimo oružje, ilegalne droge i novac. Uglavnom, sve što kriminalno podzemlje organiziranog kriminala ima za ponuditi", kazali su iz Ministarstva unutarnjih poslova NRW-a. 

Podsjetimo, Državni ured kriminalističke policije (LKA) ranije je u izvješću naveo da su Hells Angelsi u NRW-u imali 29 podružnica.

Broj članova nedavno je porastao, dijelom zbog prebjega suparničkih Bandidosa. Sada broje 469 ljudi, što ih čini najvećom motociklističkom bandom u toj njemačkoj pokrajini. 

POGLEDAJTE VIDEO: Momenti prije pucnjave: Snimljen trenutak kad je napadač protrčao pored osiguranja

