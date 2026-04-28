Opsadno stanje zbog 'Anđela pakla': Elitne jedinice točno u 4.00 ujutro krenule na teren

Jake policijske snage u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW) u Njemačkoj od ranog jutra u utorak sudjeluju u masovnoj raciji protiv bajkerske skupine Hells Angels, javlja Fenix.

Na terenu je više od 1.200 policajaca, među njima 100 teško naoružanih specijalca. Stigli su i psi te oklopna vozila.

Pretražuje se više od 50 zgrada u 20 gradova, uključujući Leverkusen, Dortmund i Bochum i Köln.

'Tražimo sve'

Njemački mediji izvještavaju da je ovo jedna od najvećih akcija usmjerenih protiv bajkerskog kriminala u povijesti Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Elitne jedinice operaciju su započele točno u 4.00 ujutro. "Tražimo oružje, ilegalne droge i novac. Uglavnom, sve što kriminalno podzemlje organiziranog kriminala ima za ponuditi", kazali su iz Ministarstva unutarnjih poslova NRW-a.

Podsjetimo, Državni ured kriminalističke policije (LKA) ranije je u izvješću naveo da su Hells Angelsi u NRW-u imali 29 podružnica.

Broj članova nedavno je porastao, dijelom zbog prebjega suparničkih Bandidosa. Sada broje 469 ljudi, što ih čini najvećom motociklističkom bandom u toj njemačkoj pokrajini.

