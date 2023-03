Umirovljeni specijalni agent koji se infiltrirao u bandu motociklista Hells Angels kao dio dvogodišnje tajne operacije razotkriva stroga seksualna pravila organizacije.

Između 2001. i 2003. agent Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) Jay Dobyns, sada 61-godišnjak, predstavljao se kao krijumčar oružja i utjerivač dugova po imenu Jay Davis ili "Jaybird", pridružujući se ogranku organizacije u Mesi, Arizona. .

Bivši agent je rekao da je brzo naučio da postoje pravila o odnosima sa ženama - i da bi njihovo nepoštivanje moglo imati vrlo nasilne posljedice, prema novom video intervjuu koji je u utorak objavio Insider.

Postoji jasna hijerarhija

"Što se tiče žena, postoji hijerarhija", rekao je Dobyns, govoreći o seksu u grupi. “Postoje Stare dame, koje su supruge i djevojke članova (na vrhu lanca). Bolje vam je da vas ne uhvate u pokušaju petljanja sa ženom ili djevojkom člana, jer morate platiti nasilnu cijenu.”

No, otkrio je da su u klubu postojale i grupie djevojke Hells Angels koje su se često pojavljivale. “Selile su se od člana do člana do člana”, izjavio je, implicirajući da nije bilo zle krvi između motorista koji su spavali s istim ženama.

Dobyns nije otkrio je li seks dopušten u prostorijama kluba, ali je rekao da su zabave česta pojava u ogranku. Osim pravila s kime se mogu sekstati i kako dijele djevojke, u u svom intervju je tvrdio da su Hells Angels složena organizacija sastavljena od članova s različitim stilovima života i interesima.

Postoje predrasude, ali neki od njih briju na zdravi stil života

Osnovan u San Bernardinu, Kalifornija, oko 1948. godine, zloglasni "motociklistički klub" od tada je "raširio svoja krila po cijelom svijetu", s 475 ogranaka u 62 zemlje. Globalne "čarter" grupe protežu se od Aljaske i Norveške do Južne Afrike i Argentine.

"Postoji mit da je svaki član Hells Angelsa ovisnik o drogama", rekao je. “Neki su bili ludi za fitnesom. Dobro su jeli, odmorali se, nisu pili, nisu pušili. Odbijanje tih stvari nije nužno bila znak da ste na tajnom zadatku.”

Dobyns je također objasnio da iako su mnogi članovi bili umiješani u ilegalne aktivnosti, postoje ogranci bande koji "vode prilično čist posao" i "nisu uključeni u puno kriminala".

Bave se i dobrotvornim radom

Dodao je da se mnoge podružnice uključuju u društveno koristan rad, poput davanja krvi lokalnim bolnicama i sudjelovanje u akcijama dječjih igračaka. "Oni daju pozitivan doprinos društvu", izjavio je Dobins. “To im ne treba oduzeti.”

Tijekom njegove infiltracije u “nasilnu” međunarodnu organizaciju, Dobyns i kolege na tajnom zadatku pretvarali su se da trguju narkoticima i čak su inscenirali ubojstvo koristeći “krv i iznutrice iz mesnice”.

Kad je otkriven spalili mu kuću

Dvogodišnja operacija vrijedna milijun dolara rezultirala je optužnicama protiv 55 članova i suradnika Hells Angelsa, dok je 16 članova optuženo za reketiranje.

Nakon što je Dobynsov pravi identitet razotkriven, tvrdi bivši agent, raspisna je nagrada za njegovu glavu i njegova je obitelj bila "ugrožena". Godine 2008. njegova je kuća spaljena do temelja.