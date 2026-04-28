Hrvatica (42) uhićena u Švicarskoj pa izručena njemačkoj policiji na autocesti

Tijekom redovne policijske kontrole u srijedu švicarska policija uhitila je Hrvaticu (42) za kojom su bila su raspisana dva europska uhidbena naloga te jedan nacionalni nalog. U petak ujutro švicarske vlasti predale su hrvatsku državljanku njemačkoj policiji na graničnom prijelazu Weil am Rhein - na autocesti. Trenutačno se nalazi u istražnom zatvoru, piše Fenix.

Njemački sudovi izdali su naloge za istražni zatvor zbog sumnje na tešku krađu u sastavu kriminalne skupine te zbog dva slučaja provale u stanove. Budući da su pravosudna tijela pretpostavljala da se žena skriva u inozemstvu, izdana su i dva europska uhidbena naloga.

POGLEDAJTE VIDEO: Pao serijski lopov iz tramvaja: Rumunj operirao po Zagrebu, iz policije savjetuju kako se zaštititi