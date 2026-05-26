Dio struke stao u obranu šibenskih sutkinja: 'Zabrinjavajuće je inzistiranje da jedan sustav bude kriv'

Nakon što je ministar Damir Habijan uputio zahtjeve za stegovni postupak protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, slučaj je stigao na Državno sudbeno vijeće, čiji predsjednik kritizira ovakav pristup.

"Ja sam ovo doživio kao diskriminaciju sudaca. Ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca onda je trebao i protiv odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik. Ako je točno da je ministar Habijan, nisam siguran, rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje", rekao je Darko Milinović, predsjednik Državnog sudbenog vijeća.

Iz DORH-a još nema odgovora o rezultatima nadzora najavljenima za početak ovog tjedna. Nakon cijelog slučaja i burnih reakcija, sutkinjama u Šibeniku upućene su prijetnje, pa dio njihovih kolega traži istragu.

"To je zabrinjavajuće. To inzistiranje da sad bude jedan kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv to ne mogu prihvatiti", rekao je sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec.

Habijan najavio izmjene zakona

Gostujući na RTL-u, sutkinja Kolinda Kolar u ime Udruge hrvatskih sudaca podržala je sutkinje u Šibeniku, ističući da se to moglo dogoditi svakom od njih aludirajući na probleme u sustavu.

"Osobno smatram da jedan predmet ne može stajati dvije i pol godine. Ono što želimo postići je da kada taj spis dođe nekome na stol da se upali alarm", odgovorio je Habijan.

To se želi postići izmjenama zakona. Održan je prvi sastanak radne skupine. Razmatra se uvođenje doživotne kazne, zaštitnog nadzora nakon odsluženja kazne koji već postoji, ali nije dugotrajan.

U planu je i povjerenstvo koje bi prije isteka kazne procjenjivalo ponašanje zatvorenika. Norveški model spomenuo i ministar, a podrazumijeva zadržavanje ili nadzor dok postoji rizik. Nadogradnju sustava e-spisa suci već dugo traže, odnosno uvid u kaznenu evidenciju okrivljenika u prekršajnim postupcima.

"To nije populizam, to je mjera da odvraća moguće počinitelje. Ja ne mogu natjerati suce da izreku te kaznu, ali je važno da se ona provede", rekao je Habijan.

Moguća neusklađenost u zakonima

Mjere se donose reaktivno, a ne sustavno, što dugoročno može dovesti do neusklađenosti u zakonima, kritizira odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

"Samo zato što netko ima potencijal ponovno nešto učiniti vi ga ne možete neograničeno držati zatvorenog u nekoj državi. Nijedan stručnjak neće pronaći razliku između doživotnog zatvora i kazne od 50 godina", poručio je Pavasović Visković.

Povjerenje građana u pravosuđe i dalje je nisko, što je istaknuo i premijer.

"Neujednačena praksa, uskraćena ili nedočekana pravda, ruše povjerenje javnosti", rekao je Andrej Plenković.

Nova zakonska rješenja trebala bi biti predstavljena za dva tjedna.