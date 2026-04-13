PORUKA PAPI?

Je li on dobro? Trump ponovno šokirao, pogledajte kakvu je fotografiju objavio - neviđeno

Je li on dobro? Trump ponovno šokirao, pogledajte kakvu je fotografiju objavio - neviđeno
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Okružen je vojnicima, medicinskim osobljem i civilima, dok se u pozadini nalaze američka zastava, borbeni avioni i orlovi

13.4.2026.
8:38
danas.hr
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je dvije fotografije izrađene umjetnom inteligencijom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, izazvavši niz reakcija u javnosti.

Na prvoj fotografiji Trump je prikazan kao religijska figura koja polaže ruku na bolesnika i "liječi" ga svjetlom. Okružen je vojnicima, medicinskim osobljem i civilima, dok se u pozadini nalaze američka zastava, borbeni avioni i orlovi.

Iznad njega lebde figure nalik ratnicima, a cijela scena snažno podsjeća na klasične religijske prikaze iscjeljenja. Trump je pritom odjeven u crveni plašt i bijelu tuniku, simboliku koja se tradicionalno povezuje s Isus Krist.

Je li on dobro? Trump ponovno šokirao, pogledajte kakvu je fotografiju objavio - neviđeno
Foto: Truth Social Donald Trump

Trumpova poruka papi?

Objava je uslijedila neposredno nakon što je Trump kritizirao papu Lav XIV., nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike. Reakcija dolazi nakon što je poglavar Katoličke crkve ranije kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.

Druga objavljena fotografija prikazuje luksuzni neboder s Trumpovim imenom na površini Mjeseca, referirajući se na njegov prepoznatljiv brend i poslovno carstvo obilježeno nekretninama diljem svijeta.

Je li on dobro? Trump ponovno šokirao, pogledajte kakvu je fotografiju objavio - neviđeno
Foto: Truth Social Donald Trump

Objave su dodatno potaknule raspravu o korištenju umjetne inteligencije u političkoj komunikaciji i načinu na koji javne osobe oblikuju vlastiti imidž u digitalnom prostoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump najavio blokadu Hormuza, u pomoć stiže Britanija: 'Iranci koji pucaju bit će razneseni'

Donald Trump, Papa Lav XIV., Isus, AI
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
