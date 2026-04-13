Je li on dobro? Trump ponovno šokirao, pogledajte kakvu je fotografiju objavio - neviđeno
Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je dvije fotografije izrađene umjetnom inteligencijom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, izazvavši niz reakcija u javnosti.
Na prvoj fotografiji Trump je prikazan kao religijska figura koja polaže ruku na bolesnika i "liječi" ga svjetlom. Okružen je vojnicima, medicinskim osobljem i civilima, dok se u pozadini nalaze američka zastava, borbeni avioni i orlovi.
Iznad njega lebde figure nalik ratnicima, a cijela scena snažno podsjeća na klasične religijske prikaze iscjeljenja. Trump je pritom odjeven u crveni plašt i bijelu tuniku, simboliku koja se tradicionalno povezuje s Isus Krist.
Trumpova poruka papi?
Objava je uslijedila neposredno nakon što je Trump kritizirao papu Lav XIV., nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike. Reakcija dolazi nakon što je poglavar Katoličke crkve ranije kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.
Druga objavljena fotografija prikazuje luksuzni neboder s Trumpovim imenom na površini Mjeseca, referirajući se na njegov prepoznatljiv brend i poslovno carstvo obilježeno nekretninama diljem svijeta.
Objave su dodatno potaknule raspravu o korištenju umjetne inteligencije u političkoj komunikaciji i načinu na koji javne osobe oblikuju vlastiti imidž u digitalnom prostoru.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump najavio blokadu Hormuza, u pomoć stiže Britanija: 'Iranci koji pucaju bit će razneseni'