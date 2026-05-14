Europi stigla oštra optužba iz Kremlja: 'Očito ne žele i ne mogu biti posrednici'

Europa ne bi trebala očekivati da će imati ulogu posrednika u mirovnom procesu za Ukrajinu s obzirom na svoj trenutačni pristup, izvijestila je u četvrtak ruska državna novinska agencija RIA, pozivajući se na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova.

Peskov je ponovio stajalište Moskve da je Europa trenutačno uključena u sukob na strani Ukrajine.

Peskov je komentirao izjavu američkog državnog tajnika Marca Rubija, koji je rekao da samo Sjedinjene Države mogu biti posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba.

"U biti, za sada su Sjedinjene Države jedini posrednik. To su radni procesi, radni format. Očito je da Europljani ne žele i ne mogu biti posrednici", poručio je Peskov za rusku novinsku agenciju Interfax.

Podsjetimo, od veljače nisu održani nikakvi mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine jer su Sjedinjene Države, koje posreduju između dviju strana, bile usredotočene na rat u Iranu.