Putin ignorira pozive iz vlastitih redova: 'Ne, oko ovoga ne mogu pristati na kompromis'

Rusija i Ukrajina, prema procjenama obje strane, vide vrlo male izglede za nastavak mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, čak i nakon završetka rata na Bliskom istoku, piše Financial Times. Iako američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se "svakim danom sve više približavamo" dogovoru, konkretnih pomaka zasad nema.

Prema informacijama FT-a, ruski predsjednik Vladimir Putin sve je više usmjeren na nastavak vojnog pritiska i zauzimanje dodatnog ukrajinskog teritorija, osobito u Donbasu, nakon čega bi, navodno, mogao proširiti teritorijalne zahtjeve. "Neće zauzeti Zaporižju, neće zauzeti Donbas, neće zauzeti Herson. Ali zapamtite da je plan oduvijek bio zauzeti Kijev. Zadatak je postavljen i mora biti izvršen", rekao je jedan od izvora upoznatih s razgovorima.

Ukrajinski dužnosnici, s druge strane, smatraju da su manje podložni pritisku Washingtona nakon što su posljednjih mjeseci uspjeli zaustaviti rusko napredovanje i pojačati udare dronovima duboko iza linija fronte. "Američka strana nije osigurala nikakav napredak od strane Rusije", rekao je jedan ukrajinski dužnosnik, dodajući: "Sve o čemu se moglo pregovarati već je pregovarano".

Pregovori nemaju smisla

Rusija, međutim, poručuje da daljnji pregovori nemaju smisla bez ukrajinskog povlačenja iz Donbasa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je to preduvjet za primirje: "Da bi primirje stupilo na snagu i otvorio se put prema punim mirovnim pregovorima, Zelenski mora narediti ukrajinskim oružanim snagama prekid vatre i povlačenje s teritorija Donbasa".

Istodobno, zapadni diplomati upozoravaju da Rusija ostaje pri "maksimalističkim zahtjevima" i pokušava ostvariti ciljeve na bojištu. "Postupci Rusije jasno proturječe bilo kakvoj navodnoj spremnosti na pregovore", rekao je visoki njemački diplomat.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da Kijev i dalje ostaje uključen u diplomatske napore, ali priznaje da je fokus SAD-a djelomično preusmjeren na druge krize. "SAD ostaje uključen u diplomatski proces", rekao je, dodajući da "rat u Iranu sada privlači najveću pažnju Amerike i američkog predsjednika".

Putin ne odustaje

U međuvremenu, Putin odbacuje europske prijedloge posredovanja i inzistira na vlastitim uvjetima, uključujući i kontroverzne prijedloge o mogućim posrednicima. Europska unija i Ukrajina odbacile su takve prijedloge, a iz Bruxellesa je poručeno da "ne bi bilo baš mudro” dopustiti Moskvi da sama bira posrednike.

Unatoč ukrajinskim napadima dronovima i usporavanju ruskog napredovanja, izvori bliski Kremlju tvrde da Putin ne odustaje od ciljeva. "Pokušavao sam ga nagovoriti da zaustavi rat na sadašnjim linijama fronte. Ali on stalno govori: 'Ne, oko ovoga ne mogu pristati na kompromis'", rekao je jedan od izvora.

Prema procjenama ukrajinske obavještajne službe, Rusija i dalje računa na mogući proboj u Donbasu, nakon čega bi mogla dodatno pojačati teritorijalne zahtjeve i pregovaračku poziciju u eventualnim budućim mirovnim razgovorima.