Putin stiže u Miami? Trump nema ništa protiv, iz Kremlja kažu: 'Bog zna što će biti'

Sjedinjene Države namjeravaju pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit čelnika G20 zakazan za prosinac u golf resortu Doral predsjednika Donalda Trumpa u Miamiju, iako poziv još nije poslan, rekli su dužnosnici administracije u četvrtak. U izjavi, State Department je rekao da je predsjednik Donald Trump "jasno dao do znanja da je Rusija dobrodošla prisustvovati svim sastancima G20 dok se Sjedinjene Države usredotočuju na održavanje uspješnog i produktivnog samita".

"Trenutačno nisu izdani službeni pozivi, ali Rusija je članica G20 i bit će pozvana da prisustvuje ministarskim sastancima i samitu čelnika", rekao je visoki dužnosnik administracije, govoreći pod uvjetom anonimnosti kako bi informirao medije. Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu u četvrtak, Trump je rekao da nije svjestan poziva Putinu, ali da se ne bi protivio tome, piše The Washington Post.

"Ako bi došao, vjerojatno bi bilo vrlo korisno“, rekao je predsjednik, kasnije dodajući da je "mišljenja da se razgovara sa svima“. Međutim, Trump kaže da sumnja da bi se Putin odazvao. G-20 je međuvladin forum koji obuhvaća predstavnike 19 najvećih svjetskih gospodarstava, plus Europske unije i Afričke unije. Samit, koji se održava svake godine, prilika je za svjetske čelnike da razgovaraju o gorućim globalnim pitanjima.

Od pandemije i invazije, Rusija ne prisustvuje

Rusija nije sudjelovala od 2019., isprva zbog pandemije koronavirusa, a kasnije zbog invazije na Ukrajinu 2022. i naknadnog naloga za uhićenje Putina koji je izdao Međunarodni kazneni sud. Putin je optužen za ratne zločine u vezi s ratom u Ukrajini. Predsjednik Joe Biden, Trumpov prethodnik, rekao je 2022. da će podržati uklanjanje Rusije iz G-20. Ukrajina nije članica G-20, iako je prisustvovala nekim sastancima kao gost.

Ruski dužnosnici su ranije u četvrtak rekli da je Putin pozvan na samit u Miamiju, ali da nije jasno hoće li prisustvovati.

"Rusija je sudjelovala na svakom samitu na odgovarajućoj razini“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u telefonskom razgovoru s novinarima, dodajući da će se "odluka o formatu sudjelovanja donijeti bliže samitu“. U razgovoru s ruskim medijima, zamjenik ministra vanjskih poslova Aleksandar Pankin rekao je da su Sjedinjene Države uputile poziv "na najvišoj razini", ali, napominjući da je događaj bio udaljen mjesecima, nije jasno hoće li biti prihvaćen.

"Bog zna što će se dogoditi prije toga", rekao je Pankin, prema Ria Novostima. Unatoč široko rasprostranjenoj međunarodnoj osudi Putina od njegove invazije na Ukrajinu, Trump je nastojao pronaći bolje odnose s ruskim vođom. Trump je predložio da bi mogao iskoristiti svoj odnos s Putinom kako bi okončao rat u Ukrajini, koji traje više od četiri godine.

Samit će organizirati 'kod sebe doma'

Trump je prošlog ljeta pozvao Putina u Anchorage na razgovore s ciljem postizanja primirja u Ukrajini. Razgovori, koji su označili prvi put da je ruski vođa pozvan u Sjedinjene Države izvan Ujedinjenih naroda od 2007. godine, završili su bez ikakvih znakova dogovora. Ni Trump ni Putin nisu prisustvovali prošlogodišnjem samitu čelnika G-20, čiji je domaćin bila Južna Afrika. Trump je bojkotirao događaj, tvrdeći da Južna Afrika progoni svoju bijelu manjinu. Trump je prošle godine rekao da iz istog razloga neće pozvati Južnu Afriku na događaj 2026. godine, koji se održava u Sjedinjenim Državama.

Trump je najavio svoju namjeru da bude domaćin G-20 u svom odmaralištu na Floridi unatoč kritikama dogovora prema kojem bi strane vlade plaćale tvrtki u njegovom vlasništvu. U to vrijeme, Trump nije bio odlučan hoće li Putin ili kineski predsjednik Xi Jinping biti pozvani, netočno navodeći da bi mogli biti prisiljeni prisustvovati kao "promatrači".

U svom prvom mandatu, Trump je više puta pozivao da se Rusiji dopusti ponovno pridruživanje manjoj skupini sedam industrijskih zemalja, tvrdeći 2019. da je to "zato što mnoge stvari o kojima razgovaramo imaju veze s Rusijom". Rusija je isključena iz G-7 2014. nakon što je anektirala ukrajinsku regiju Krim.

