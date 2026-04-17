Uhvatili Trumpa u laži: Optužio je papu Lava za nešto što uopće nije rekao

U svojim kontinuiranim napadima na papu Lava XIV., američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je poglavar Katoličke crkve rekao da Iran može imati nuklearno oružje.

Na pitanje CNN-ove voditeljice zašto se bori s papom, Trump je rekao da nema ništa protiv njega, ali da mora učiniti ono što je ispravno. Pritom je optužio papu da je rekao kako Iran može imati nuklearno oružje što nije točno, a na što mu je odmah pozornost skrenula i voditeljica.

Trumpove optužbe o navodnom stavu pape Lava o nuklearnom oružju i Iranu eskalirale su ovoga tjedna. Trump je u nedjelju na društvenim mrežama objavio da "ne želi papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje".

Papa Lav nije dao nikakvu izjavu u kojoj govori da Iran može imati nuklearno oružje. Zapravo, američki papa je više puta osudio nuklearno oružje i nedvosmisleno pozvao zemlje svijeta da ga se odreknu, navodi se u CNN-ovoj analizi.

Papa je također istupao protiv izraelsko-američkog rata protiv Irana pokrenutog krajem veljače. No, izjava u kojoj poziva na prekid sukoba ne može se izjednačiti s izjavom kojom se podržava posjedovanje nuklearnog oružja.

Papine izjave o nuklearnom oružju

Nekad poznat kao kardinal Robert Prevost, danas svima znan kao papa Lav, izabran je u svibnju prošle godine. Već idućeg mjeseca kada je Izrael bio na rubu da napadne Iran, kazao je: "Situacija u Iranu i Izraelu se pogoršala i u tako osjetljivom trenutku želio bih apelirati na odgovornost i razum. Predanost stvaranju sigurnijeg svijeta, slobodnog od nuklearne prijetnje, treba se provoditi kroz susret pun poštovanja i iskren dijalog, kako bi se izgradio trajni mir utemeljen na pravdi, bratstvu i općem dobru".

Iako tu nije eksplicitno spomenuo nuklearno oružje, samo nekoliko dana kasnije dodao je: "Crkva je slomljena zbog boli u mjestima razorenima ratom, posebno u Ukrajini, Iranu, Izraelu, Gazi. Nikada se ne smijemo naviknuti na rat! Doista, iskušenje pribjegavanja moćnom i sofisticiranom oružju treba odbaciti".

O nuklearnom oružju govorio je i u srpnju prošle godine, na 80. obljetnici američkih nuklearnih bombardiranja japanskih gradova Hirošime i Nagasakija. Podsjetio je da su ti gradovi živi podsjetnici na strahote koje je prouzročilo nuklearno oružje i kako pravi mir zahtijeva "hrabro polaganje oružja", posebno onog koje može "izazvati neopisivu katastrofu".

"Papa je istaknuo da nuklearno oružje "vrijeđa zajedničku čovječnost" te je pozvao na odbacivanje sigurnost pod krinkom međusobnog uništenja.

I ranije ove godine papa je pozvao SAD i Rusiju da ne dopuste da istekne sporazum o nuklearnom naoružanju New START bez naknadnog dogovora. Uz to je u ožujku na X-u objavio: "Molimo se zajedno da se narodi usmjere prema učinkovitom razoružanju, posebno nuklearnom, i da svjetski čelnici odaberu dijalog i diplomaciju umjesto nasilja".

