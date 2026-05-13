Putin zaprijetio najmoćnijim nuklearnim projektilom: Može doći i do Amerike

'PROBIJA SVE' /

Istekom trodnevnog primirje, kojeg je predsjednik SAD-a Donald Trump nametnuo Ukrajini i Rusiji, nastavljeni su raketni napadi na obje strane. Istodobno, ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je najmoćnijim nuklearnim projektilom koji može napasti ciljeve u Europi, ali i SAD-u.

Rusija će do kraja godine rasporediti novi strateški projektil Sarmat, najavio je Putin u televizijskom obraćanju. Rekao je da je snaga bojne glave četiri puta veća od bilo koje na Zapadu i tvrdi da može probiti sve postojeće, ali i buduće sustave proturaketne obrane.

Sarmat je u utorak uspješno testno lansiran, nakon što je prije dvije godine napravio krater u silosu.