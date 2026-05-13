Slavonci ne kriju emocije prema neodoljivom junaku: 'Sve što gazda kaže on radi'

Puni energije, brzi i okretni, iznimno inteligentni i za akciju uvijek spremni.

"Hrvatski ovčar je radni pas prepoznatljiv po svom karakteru, po svom ponašanju, poslušnosti, radu sa stokom, on je toliko pametan, sve što mu gazda kaže on u suštini radi", kaže Mirko Filipović iz Đakova.

A nakon rada, čeka i da se ukućani vrate s posla.

"Kad dolazimo kad počnu cviliti, mrdati guzom, repićem i pjevati takoreći, ono ulazimo u dvorište, to je nešto neopisivo", kaže Andrijana Filipović iz Đakovu.

Poput konja lipicanaca

Šokci kažu da svoje ovčare vole poput konja lipicanaca.

"Zato što su pametni, inteligentni, razigrani i puni ljubavi", kaže Katica Damjanović iz Đakova.

Međusobna ljubav prenosi se generacijama.

"S koljena na koljeno prešlo, jednostavno uđe ti pod krv i nastavljamo dalje", kaže Krešimir Brataljenović iz Selaca Đakovačkih.

U Đakovu, srcu Slavonije, gdje je i najviše hrvatskih ovčara - svečano! Tradicija uzgoja i suživota postalo je zaštićeno kulturno nematerijalno dobro.

"Hrvatski ovčar nije samo pas, on je najbolji prijatelj, kod nas u Slavoniji je nekih 700 godina, ali hrvatski ovčar je došao na ovo područje s Hrvatima iz svoje pradomovine", kaže Blago Petric, predsjednik Matičnog kluba hrvatskog ovčara Đakovo.

Nacionalno priznanje

Simbol je ljubavi, odanosti i rada.

"Simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost", kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

"Radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice s autohtonom pasminom", kaže Dražena Vrselja, državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija.

Hrvatski ovčar dobit će još jedno nacionalno priznanje.

"Hrvatski ovčar bit će na kovanici u programu 2026. godine što nas čini izuzetno sretnim", kaže Blago Petric.

Ljubav iz snova

Priča o gari, bujtaru ili crnoj ovčici, kako od milja zovu hrvatskog ovčara, zapravo je priča o ljubavi.

"Za mene je moja ljubav moja obitelj, moja supruga i hrvatski ovčari", kaže Mirko Filipović.

"Fantastični su, ne znam, nema te riječi stvarno koja bi ih opisala, mislim, to je pas snova", kaže Andrijana Filipović.

Ljubav iz snova u ovoj je lijepoj priči stvarnost, koja će upisom u zaštićena hrvatska kulturna dobra postati i vječna.