FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE PROPUSTITE /

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'
×
Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo

4.6.2026.
12:25
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao', večeras od 21.15 sati na RTL-u, donosi spoj glazbe, humora i zanimljivih činjenica. Ovaj put snage će odmjeriti Sandra Bagarić i Josip Ivančić.

Urnebesni trio i veseli domaćini, voditelj Matija Kačan te kapetani timova Meri Goldašić i Borko Perić, spremni su u studiju dočekati svoje nove goste.

Meri će zaigrati s opernom divom prepoznatljivog osmijeha Sandrom Bagarić, koja je već puno puta dosad pokazala svoju britkost i sjajan smisao za humor. U timu Borko zaigrat će poznati šarmer, pjevač zabavne glazbe i poduzetnik Josip Ivančić, koji je zaradio i nadimak Princ Dijaspore.

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'
Foto: RTL

Svoje znanje i snalažljivost, ali i dozu improvizacije, timovi će pokazati u večerašnjim kategorijama – u kuhinji, moda, fauna, narodni običaji, pivo, nogomet, zemljopis, poznate građevine, u morskim dubinama, mir, praktično.

Kao i dosad, svaki točan odgovor nosi 200 eura, a iznos koji osvoje pobjednici ide u ruke publici koja je odlučila podržati upravo taj tim, odabirom mjesta u publici iza njih.

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'
Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Sandra BagarićKvizRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike