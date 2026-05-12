Sestra Vesna već 30 godina pomaže ljudima: 'Nije lako, ali kad imaš srce za čovjeka'

U svijetu trenutačno nedostaje gotovo šest milijuna medicinskih sestara i tehničara! Pokazuju to podaci Svjetske zdravstvene organizacije, a mi smo provjerili kakvo je stanje u Hrvatskoj i vide li mladi budućnost u ovom plemenitom pozivu.

Već 30 godina glavna sestra Klinike za kirurgiju KB-a Sveti Duh, Vesna Konjevoda, korača hodnicima među onima koji je toliko trebaju.

"I pogled, i osmijeh, i zezancija, i zafrkancija. Jer vjerujte mi, kad ste preplašeni i kad u dan krećete s dilemom hoćete li dočekati idući i koliko je tu boli i neizvjesnosti, pa kad imate medicinsku sestru koja razumije vaše strahove i probleme i kroz sve to prolazi s vama, onda taj dan ima svijetlu točku na kraju tunela", kaže sestra Vesna.

Na odjelu kirurgije često vladaju nelagoda, iščekivanje i strepnja. Nekad su najbolji lijek topla riječ i osmijeh.

"Osmijeh puno znači, najviše u životu. Kad vas netko gleda grdo, onda to nije dobro, ali osmijeh je broj jedan. To obožavam", kaže Mladen Bosijan iz Zagreba.

Unatoč teškim sudbinama kojih se sestra Vesna itekako nagledala, ono što je održava psihički jakom je, kaže, sestrinsko zajedništvo.

"Važno je da smo motivirani jer posao sigurno nije lak, uvjeti nisu idealni, ali ja vjerujem da, kad imaš srce za čovjeka i za pomoć u potrebi, napravio si pola posla", kaže Vesna.

Jedan od ključnih dijelova posla je tu motivaciju prenijeti i na nove generacije. Prema podacima Komore sestara, u Hrvatskoj ih nedostaje četiri tisuće.

Iako traže bolje uvjete rada, velikim okupljanjem na Trgu bana Jelačića sestre i tehničari pokazuju da budućnost ovog plemenitog poziva postoji. Škole su prepune mladih koji dolaze na praksu u bolnice.

"Najljepše mi je kad posve friško obučemo neku stariju gospođu ili gospodina, a onda nam govore kako je to lijepo i kako smo mi mladi. Kako smo mi budućnost cijelog svijeta", kaže Lea Vrban, učenica Škole za medicinske sestre Vinogradska.

"Njima je to predivno. Kad im netko dođe tko će im ispuniti male potrebe koje njima znače toliko puno, imam dojam da im to uljepša dan i stavi im osmijeh na lice", kaže Jan Vito Klapčić.

Jer doista, nekad je dovoljno tako malo.

"Razgovor s vama mi je uljepšao dan, kao i sa sestrama i s ekipom koja radi ovu priču – sve plus", kaže nam Mladen.

A najveći plus, čak i onda kad je najteže, može biti netko tko će vas primiti za ruku. Što medicinske sestre najbolje znaju.