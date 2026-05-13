Studenti masovno hrle na sezonu, satnica porasla za 175 posto: 'Imamo više od 12 tisuća firmi'

Leon je brucoš novinarstva iz Zagreba. Prošle je godine među tisućama drugih studenata odradio prvu sezonu.

"Nakon što sam maturirao, gledao sam po SC-u i našao sam taj posao luksuznog prijevoza gdje se zapravo turiste prevozi od aerodroma i hotela do lijepih dijelova Hrvatske, poput Splita, Plitvica. Bio sam dosta zadovoljan i bio sam zapravo fiksno plaćen i satnicu koja je varirala", rekao je Leon Vinco Mladinić, student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

U potragu za poslom ove godine već je krenuo.

"Gledam opet neku sezonu. Volio bi opet nastavit u nekom smjeru pa čak neko ugostiteljstvo na moru", dodaje.

Satnica povećana za 175 posto

Prošle je godine putem zagrebačkog Student servisa sezonske poslove radilo više od 30.000 studenata.

"Trenutačno imamo 12 i pol tisuća poslodavaca. Od onih najnižih do velikih hotelijerskih lanaca i trgovačkih lanaca koji angažiraju naše studente. U bazenu imamo 44 tisuće studenata koji koriste naše usluge i mi njih zastupamo", rekao nam je ravnatelj Studentskoj centra u Zagrebu, Mario Župan.

Rastom minimalne neto plaće u Hrvatskoj, raste i minimalna studentska satnica. 2018. godine, ona je iznosila 2,39 eura, danas ona iznosi 6,56 eura. U osam godina to je povećanje od oko 175 posto.

Trenutačno najtraženiji poslovi su u trgovini i ugostiteljstvu, marketingu, administraciji, poslovi u skladištu - a satnica je svima u prosjeku oko osam eura.

Poželjna radna snaga

"Radila sam u trgovini, od kase svega što je trebalo. To je bila prošla godina, a prije toga sam bila u jednoj turističkoj agenciji", rekla je studentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu Lena Štepljin.

"Imala sam jedno dva, tri posla. Većinom su to bili promocije. Bila sam promotor", rekla je studentica marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb, Samuela Ajhner.

Da su studenti sve poželjnija radna snaga, govore nam i u agenciji za organizaciju događaja.

"Godišnje imamo više od 1500 studenata, koji aktivno rade kroz našu firmu i za mnoge je to prvo radno iskustvo i ulazak u taj veliki poslovni svijet", kaže voditeljica odjela u agenciji za promociju događaja, Patricija Herceg.

Dok su neki već pronašli sezonski posao, drugi će u potragu krenuti u srpnju nakon ispitnih rokova.