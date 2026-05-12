Sud vraća Ingrid Belac Lovasić u riječki KBC: 'Četiri godine pokušavali su me slomiti'

Liječnica riječke bolnice Ingrid Belac-Lovasić izvanredni otkaz dobila je nezakonito. Odlučio je to sud nakon četiri godine. Otkaz joj je dao bivši ravnatelj, a sadašnji ministar rada Alen Ružić koji danas odbija govoriti o ovoj temi. Dok u riječkoj bolnici tvrde da je liječnica nanijela veliku štetu.

Onkologinja, predstojnica Klinike, profesorica na Medicinskom fakultetu, sve to bila je Ingrid Belac-Lovasić do ljeta 2022. kada je zbog navodno neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama dobila izvanredni otkaz.

"Četiri godine su me pokušavali slomiti, lagali su, podmetali su dokaze kako bi me uklonili iz sustava, sad je sve gotovo i ja se sretno vraćam svom poslu i svojim pacijentima", kaže Belac-Lovasić.

Da je otkaz bio neopravdan odlučio je pravomoćnom presudom Županijski sud u Bjelovaru. Sadašnji ministar rada Alen Ružić tada je bio ravnatelj riječke bolnice.

"Sasvim sigurno je ravnatelj potpisao taj otkaz i sudjelovao je u postupku i saslušan je tamo. Nije puno rekao, nije želio odgovarati, samo je iznio ono što je smatrao da im ide u prilog", kaže Ivo Farčić, odvjetnik Ingrid Belac-Lovasić.

Odbio je danas ministar odgovarati i na naša pitanja. Sadašnje vodstvo bolnice šalje pisani odgovor i ima sasvim drukčije tumačenje presude.

"Upravo je presudom utvrđeno kako je za KBC Rijeka zbog skrivenih i propalih posebno skupih lijekova nastala šteta od najmanje milijun eura, a da je za to odgovorna Ingrid Belac-Lovasić kao tadašnja predstojnica Klinike", stoji u priopćenju KBC Rijeka.

No odvjetnik to negira. Kaže da za lijekove ništa nije dokazano.

"Ti lijekovi su tamo bili nabacani, nisu imali sljedivost i iz njih se ništa nije moglo dokazati", kaže odvjetnik Farčić.

U presudi stoji kako je propusta liječnice bilo, ali ne takvih koji bi opravdali izvanredni otkaz. Ipak, u KBC-u tvrde da će konačnu odluku donijeti nadležna tijela kaznenog progona, s obzirom na postupke koji su još u tijeku.

"Ono što smo u tom postupku dobili, dobili smo još da su najmanje dvije kaznene prijave odbačene", kaže Farčić.

No, u riječkom KBC-u tvrde da im je izdavanjem "lažnih" računa prema HZZO-u, Belac-Lovasić nanijela štetu od 220 tisuća eura. Odvjetnik Farčić kaže da je ključna sudska odluka o njezinu povratku na posao. S njom su otkaz dobile i dvije medicinske sestre, čiji sporovi još traju.

Belac-Lovasić se nada da će se ovaj mjesec vratiti na posao, a na pitanje je li se čula s kolegama odgovara: "Imam neizmjernu podršku kolega diljem zemlje, a pogotovo pacijenata. I pacijenti i članovi njihovih obitelji neizmjerno se vesele, zvone mi telefoni, zovu me i čestitaju."

Danas šuti ministar, kao i Liječnička komora. Kontaktirali smo i Županijski sud u Bjelovaru - poručuju samo da je žalba riječkog KBC-a odbačena.