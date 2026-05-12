Političare u ovim ulogama često ne viđamo, sudeći po rezultatu nisu se baš proslavili

Na Hrvatskom vojnom učilištu Franjo Tuđman održan je revijalni nogometni turnir. I to u povodu obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske i Dana državnosti.

Sudjelovale su nogometne momčadi Hrvatskog sabora, veterani Dinama, Hajduka i veterani Hrvatskog vojnog učilišta.

Početni udarac uputio je Gordan Jandroković. Na kraju su pobijedili veterani Dinama, dok je momčadi Aabora pripalo posljednje mjesto.

'Ja sam inače bio i ročnik dva mjeseca sam svaki dan dolazio, to još budi u meni emocije malo više, sigurno jedan veliki događaj. Nama igračima je uvijek zadovoljstvo sudjelovat u tome, nam bivšim igračima, komentirao je veteran NK Dinamo, Tomislav Šokota.

'Cilj je jednostavan, 35 godina zajedništva, svega onoga dobroga što baštinimo, nakon završetka Domovinskog rata da pokažemo da su stupovi društva, tu smo mi kao Sabor, Dinamo i Hajduka kao perjanice HNL-a, a i naša vojska', rekao je saborski zastupnik DP-a Ivica Kukavica.