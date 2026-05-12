'IMAJU DOBRE ŠANSE' /

Kako Lelekice stoje na eurovizijskim rang listama? 'Možda sljedeće godine u Zagrebu'

Večeras počinje najveće svjetsko glazbeno natjecanje Eurosong i to jubilarni 70. put! Na njemu nastupaju i naše predstavnice - grupa Lelek s pjesmom "Andromeda".

Prema prognostičarskim ljestvicama, Lelekice trenutačno dobro stoje, barem kada je u pitanju ulazak u finale. Među 15 večerašnjih predstavnika u polufinalu, djevojke zauzimaju visoko peto mjesto s 92 posto šanse za ulazak u finale. 

Podsjetimo, Eurosong u Beč dolazi po treći put. Ovaj put, to je lani u Baselu izborio JJ pjesmom "Wasted Love".

Više pogledajte u videu..

12.5.2026.
17:22
RTL Danas
LelekEurosongEurosong 2026Eurovizija 2026
