Kako Lelekice stoje na eurovizijskim rang listama? 'Možda sljedeće godine u Zagrebu'

Večeras počinje najveće svjetsko glazbeno natjecanje Eurosong i to jubilarni 70. put! Na njemu nastupaju i naše predstavnice - grupa Lelek s pjesmom "Andromeda".
Prema prognostičarskim ljestvicama, Lelekice trenutačno dobro stoje, barem kada je u pitanju ulazak u finale. Među 15 večerašnjih predstavnika u polufinalu, djevojke zauzimaju visoko peto mjesto s 92 posto šanse za ulazak u finale.
Podsjetimo, Eurosong u Beč dolazi po treći put. Ovaj put, to je lani u Baselu izborio JJ pjesmom "Wasted Love".
