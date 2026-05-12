Kaos u Beču, pet država bojkotira Eurosong: Najavljen prosvjed za Gazu uoči polufinala

Natjecanje za pjesmu Eurovizije počinje u utorak u Beču, praćeno prosvjedom koji će se održati nekoliko sati prije prvog polufinala na kojem će sudjelovati Izrael, čija je prisutnost potaknula pet zemalja na bojkot zbog rata u Gazi.

Eurosong, tradicionalna proslava pop glazbe i različitih modnih stilova, sada se u svojoj 70. godini nalazi u krizi zbog izraelske vojne ofenzive u Gazi, pokrenute kao odgovor na napad predvođen Hamasom 7. listopada 2023.

Javne televizije pet zemalja - Španjolske, Nizozemske, Irske, Islanda i Slovenije - bojkotiraju ovogodišnje natjecanje, čineći ga najmanjim od 2003. s 35 prijava. To će najvjerojatnije smanjiti i gledanost s prošlogodišnjih procijenjenih 166 milijuna, što je više od Super Bowla sa 128 milijuna.

'Nećemo dopustiti da nas teroriziraju'

Prvi prosvjed za koji se očekuje da će privući oko 500 ljudi planiran je za utorak poslijepodne, a napetost u gradu je opipljiva uoči polufinala u 21 sat, opisuje atmosferu agencija Reuters.

"Nećemo dopustiti da nas teroriziraju", rekao je u petak gradonačelnik Beča, socijaldemokrat Michael Ludwig, u odgovoru na malu skupinu propalestinskih prosvjednika koji su puhali u zviždaljke na koncertu na kojem je govorio.

"Nažalost, trebat će nam velike sigurnosne mjere zbog ljudi poput vas, na primjer. To će prouzročiti velike troškove, ali ipak ćemo održati festival zajedništva, to vam mogu obećati", rekao je.

Voditeljica Amnesty Internationala Austrije Shoura Hashemi rekla je na X-u da bi se Ludwig trebao ispričati zbog svojih "nepodnošljivih, lažnih, polarizirajućih" izjava usmjerenih prema mirnim prosvjednicima.

Austrija podržava Izrael, a propalestinski prosvjedi su malobrojni. Ovaj tjedan planirano je nekoliko prosvjeda, s procijenjenim brojem do 3000 ljudi, prenosi Reuters.

'Ostajemo u dijalogu'

Policija također kaže da bi moglo doći do spontanih prosvjeda, posebno u subotu, na dan finala. Hladni val, s kišom i temperaturama koje cijeli tjedan ne bi trebale prelaziti 18 stupnjeva Celzija, mogao bi smanjiti broj ljudi na prosvjedima.

Irska televizija RTE pozvala se na svoju izjavu iz prosinca da bi bilo "nesavjesno" sudjelovati.

Izrael često tvrdi da se protiv njega vodi globalna kampanja blaćenja. Njegov ovogodišnji predstavnik Noam Bettam nema očite političke konotacije, ali je u subotu dobio formalno upozorenje zbog objavljivanja videozapisa u kojima se obraća javnosti s uputom da za njega glasa 10 puta, što je maksimalni dopušteni broj.

Direktor natjecanja Martin Green rekao je za Reuters da se nada da će se oni koji bojkotiraju natjecanje vratiti.

"Oni su članovi naše obitelji, zar ne? Nedostaju nam", rekao je, dodajući: "Ostajemo u dijalogu kako bismo vidjeli možemo li pronaći putove za njihov povratak."

