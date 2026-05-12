Hrvatska večeras strepi za Lelekicama: Pale su im šanse za pobjedu, no one se ne zamaraju time

Večeras se održava prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupat će treće po redu. Naše natjecateljice s pjesmom "Andromeda" imaju 80 posto šanse za prolazak u finale.

Pale za dva mjesta

Lelekice su trenutačno pale na 15. mjestu od ukupno 35 zemalja koje se ove godine natječu, a ranije im se predviđalo 13. mjesto.

Ipak, djevojke se ne opterećuju s predviđanjima. Za Story su ispričale da je gledanja šansi za pobjednika zanimljivo za pratiti, ali se prognoze mijenjaju tamo iz dana u dan, a one ih ne prate jer su fokusirane na nastup i obaveze koje imaju. Napomenule su da će se pravo stanje na ljestvicama vidjeti tek nakon nastupa.

Foto: EBU/Sarah Louise Benentt

'Nek sila bude s vama'

Uoči važnog izlaska na pozornicu, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu, Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!”, poslao je snažnu poruku Lelekicama.

"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle.

Foto: Privatni album

Polufinala ovog velikog glazbenog natjecanja održat će se večeras i 14. svibnja, a grandiozno finale bit će u subotu, 16. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić za Direkt raspalio po Eurosongu: 'Nehumani čušpajz, vi tu nemate što slušati'