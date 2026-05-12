Hrvatska večeras strepi za Lelekicama: Pale su im šanse za pobjedu, no one se ne zamaraju time
Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek pale su na 15. mjesto od ukupno 35. zemalja koje se ove godine natječu
Večeras se održava prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupat će treće po redu. Naše natjecateljice s pjesmom "Andromeda" imaju 80 posto šanse za prolazak u finale.
Pale za dva mjesta
Lelekice su trenutačno pale na 15. mjestu od ukupno 35 zemalja koje se ove godine natječu, a ranije im se predviđalo 13. mjesto.
Ipak, djevojke se ne opterećuju s predviđanjima. Za Story su ispričale da je gledanja šansi za pobjednika zanimljivo za pratiti, ali se prognoze mijenjaju tamo iz dana u dan, a one ih ne prate jer su fokusirane na nastup i obaveze koje imaju. Napomenule su da će se pravo stanje na ljestvicama vidjeti tek nakon nastupa.
'Nek sila bude s vama'
Uoči važnog izlaska na pozornicu, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu, Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!”, poslao je snažnu poruku Lelekicama.
"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle.
Polufinala ovog velikog glazbenog natjecanja održat će se večeras i 14. svibnja, a grandiozno finale bit će u subotu, 16. svibnja.
