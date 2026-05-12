Franka Batelić uputila poruku Lelekicama: 'Ne sumnjam da ćete ući u finale!'

Grupa Lelek koju čine pet mladih i talentiranih glazbenica, Judita, Inka, Korina, Marina i Lara, večeras će u Beču nastupiti s pjesmom „Andromeda”. Natjecanje počinje u 21 sat, a hrvatske predstavnice nastupaju treće po redu.

Naša pjevačica Franka Batelić (33) za Net.hr uputila je poruku ovogodišnjim hrvatskim predstavnicama na 70. jubilarnom izdanju Eurosonga, djevojkama je poručila: "Neka upiju svaku sekundu, svaku emociju, svaki otkucaj srca, svaki pljesak. I bez straha! Imaju jedna drugu na pozornici i neka se međusobno pune pozitivom i daju si snage. Sretno! Ne sumnjam da ćete ući u finale!", kazala je.

Franka Batelić i sama je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji 2018. godine u Lisabonu s pjesmom "Crazy", no nije se plasirala u finale natjecanja. Više puta sudjelovala se u natjecanju za pjesmu Eurovizije Dora.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić za Direkt raspalio po Eurosongu: 'Nehumani čušpajz, vi tu nemate što slušati'