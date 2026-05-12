ZA NET.HR

Franka Batelić uputila poruku Lelekicama: 'Ne sumnjam da ćete ući u finale!'

Foto: pixsell/pROFIMEDIA

I sama je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji 2018. godine

12.5.2026.
8:52
Grupa Lelek koju čine pet mladih i talentiranih glazbenica, Judita, Inka, Korina, Marina i Lara, večeras će u Beču nastupiti s pjesmom „Andromeda”. Natjecanje počinje u 21 sat, a hrvatske predstavnice nastupaju treće po redu. 

Foto: Profimedia

Naša pjevačica Franka Batelić (33) za Net.hr uputila je poruku ovogodišnjim hrvatskim predstavnicama na 70. jubilarnom izdanju Eurosonga, djevojkama je poručila: "Neka upiju svaku sekundu, svaku emociju, svaki otkucaj srca, svaki pljesak. I bez straha! Imaju jedna drugu na pozornici i neka se međusobno pune pozitivom i daju si snage. Sretno! Ne sumnjam da ćete ući u finale!", kazala je.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL
 

Franka Batelić i sama je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji 2018. godine u Lisabonu s pjesmom "Crazy", no nije se plasirala u finale natjecanja. Više puta sudjelovala se u natjecanju za pjesmu Eurovizije Dora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić za Direkt raspalio po Eurosongu: 'Nehumani čušpajz, vi tu nemate što slušati' {VideoEmbed}1518917{/VideoEmbed

Franka BatelićLelekEurovizijaEurosong
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
