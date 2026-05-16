Kakva je atmosfera u Beču, a kakva su predviđanja: 'Podrška je odlična, vidio sam puno Hrvata'

Atmosfera u Beču uoči velikog finala Eurosonga sve je užarenija, a uskoro ulazimo u samu završnicu spektakla. Optimizam među hrvatskim navijačima i eurovizijskim pratiteljima raste iz sata u sat, a djevojke iz grupe Lelek večeras nastupaju 13. po redu.

O svemu što se događa neposredno prije finala iz Beča se uživo za RTL Danas javio novinar i reporter Rikardo Stojkovski.

''Mislim da su izgledi dobri, ali velikih promjena zasad nema. Djevojke su sada na 15. mjestu prema prognozama, no znamo da se nakon nastupa uživo situacija često preokrene'', rekao je Rikardo.

Dodao je kako popularnost hrvatskih predstavnica potvrđuju i brojke na društvenim mrežama.

''Pogledao sam sve nastupe na YouTubeu i čini mi se da je baš ‘Andromeda’ među najgledanijim nastupima. Ima na tisuće komentara, a ljudi pišu da je konačno vrijeme da Eurosong dođe u Hrvatsku, u Zagreb. Ako nije uspjelo s Baby Lasagnom, trebalo bi sada uspjeti s našim Lelekicama. I mnogi pišu da njihov nastup izgleda kao dobar režiran film, a ne klasični eurovizijski nastup.

Posebno je naglasio reakcije publike nakon generalne probe održane večer prije finala. ''Naše cure dobile su gromoglasan pljesak i u press sobi i na samoj pozornici, gdje će večeras nastupiti'', rekao je.

Podrška hrvatskim predstavnicama osjeća se na svakom koraku u austrijskoj prijestolnici.

''Podrška je odlična. Vidio sam jako puno Hrvata, vidio sam jako puno zastava koje ne nose samo hrvatski fanovi, vidio sam jako puno tetovaže koje su zaštitni znak naših Lelekica. Ni ja nisam mogao odraditi javljanje uživo bez da sebi složim jednu. Atmosfera je stvarno odlična“.

''Iskreno, mislim da naše cure zasad stoje jako dobro. Definitivno ih vidim na lijevoj strani tablice, što znači top 13. Top 5, nadam se, vrlo rado i baš me zanima hoćemo li uspjeti, ja se nadam da da. A top 10 mislim da bi stvarno mogli'', rekla je urednica i novinarka Ivana Prkić, koja već godinama prati ovo natjecanje.

Govoreći o odnosu glasova publike i žirija, istaknula je da hrvatska pjesma ima potencijal osvojiti obje strane.

''Ove godine omjer glasova je 50:50. Očekivalo se da će ‘Andromeda’ imati veću podršku žirija, upravo zbog načina što je ispjevana višeglasno. Međutim, pregledi na YouTubeu koje je publika zapravo dosegla su ogromni. Imamo jako velik broj pregleda i vidim podjednako i žiri i publiku“, objasnila je.

Na pitanje tko je glavni favorit za pobjedu ako Hrvatska ipak ne osvoji Eurosong, Ivana Prkić kaže:

''Izgledno je da će to biti Finska jer imaju strašnu prednost prema neslužbenim predviđanjima i isto tako veliku podršku. Predviđa se možda i Australija, no u tom slučaju ostaje otvoreno pitanje gdje bi se Eurosong održao jer Australija ga kao ne smije organizirati'', rekla je Ivana Prkić.