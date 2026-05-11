Mosley Jr. šokirao velikog favorita i nokautom poslao Bohachuka na pod u šestoj rundi

ČOVJEK STROJ /
Njemački supermaratonac pretrčao 600 kilometara u samo pet dana
Shane Mosley Jr. (22-5) iznenadio je Serhija Bohachuka (27-3) i pobijedio ga tehničkim nokautom u šestoj rundi, iako je Ukrajinac u meč ušao kao veliki favorit.
Mosley Jr. je od početka taktički kontrolirao borbu, neutralizirajući agresivni stil protivnika i postupno preuzimao inicijativu. Ključni trenutak dogodio se u šestoj rundi kada je kombinacijom udaraca poslao Bohachuka na pod, nakon čega je nastavio s pritiskom.
Sudac je ubrzo prekinuo meč zbog vidno uzdrmanog Bohachuka koji nije mogao adekvatno odgovoriti na seriju udaraca. Mosley Jr. je pobjedom potvrdio povratak u vrh kategorije, dok je Bohachuk upisao bolan poraz nakon prethodnog velikog trijumfa.