brutalna izvedba /

Mosley Jr. šokirao velikog favorita i nokautom poslao Bohachuka na pod u šestoj rundi

Shane Mosley Jr. (22-5) iznenadio je Serhija Bohachuka (27-3) i pobijedio ga tehničkim nokautom u šestoj rundi, iako je Ukrajinac u meč ušao kao veliki favorit.

 

Mosley Jr. je od početka taktički kontrolirao borbu, neutralizirajući agresivni stil protivnika i postupno preuzimao inicijativu. Ključni trenutak dogodio se u šestoj rundi kada je kombinacijom udaraca poslao Bohachuka na pod, nakon čega je nastavio s pritiskom.

Sudac je ubrzo prekinuo meč zbog vidno uzdrmanog Bohachuka koji nije mogao adekvatno odgovoriti na seriju udaraca. Mosley Jr. je pobjedom potvrdio povratak u vrh kategorije, dok je Bohachuk upisao bolan poraz nakon prethodnog velikog trijumfa.

Zuffa boxing mogli ste gledati putem portala VOYO.

11.5.2026.
20:46
Sportski.net
BoksNokdaun
