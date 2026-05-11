Sin legende bio je underdog: Ušao je u ring i razvalio favorita ispred njegove majke

Las Vegas je još jednom bio epicentar boksačkog svijeta, a dvorana Meta APEX ugostila je šesto izdanje Zuffa Boxing priredbe. Nova boksačka večer donijela je pregršt uzbuđenja, neočekivanih preokreta i dominantnih izvedbi, a kulminirala je impresivnom pobjedom Shanea Mosleyja Jr.-a nad favoriziranim Ukrajincem Serhiijem Bohachukom u glavnoj borbi večeri.

Događaj, koji se prenosio putem Voyo, potvrdio je reputaciju nove promocije pod vodstvom predsjednika UFC-a Dane Whitea kao mjesta gdje se spajaju etablirani borci i nadolazeće zvijezde, a ishod glavne borbe zasigurno će odjeknuti u srednjoj kategoriji.

Neočekivani rasplet u glavnoj borbi

Iako je Serhii Bohachuk (27-3) u meč ušao kao izraziti favorit, s kladionicama koje su ga postavljale na -275, Shane Mosley Jr. (22-5) imao je drugačije planove. Sin legendarnog boksača Shanea Mosleyja pružio je izvedbu karijere i tehničkim nokautom u šestoj rundi zaustavio bivšeg privremenog WBC prvaka.

Mosley Jr., koji je u meč ušao nakon poraza od Jesusa Ramosa u borbi za privremeni naslov, pokazao je iznimnu taktičku zrelost, sjajnu fizičku konidiciju, dinamiku i snagu. Od početka je uspijevao parirati agresivnom stilu Bohachuka, a kako je borba odmicala, njegova prednost postajala je sve očitija.

U šestoj rundi, Shane Mosley je sjajnim udarcem desnom u glavu, nakon kombinacije, prvi put poslao Bohachuka na tlo. Priprema za nokdaun je išla tako da je Shane Mosley prvo lijevim direktom u trbuh pogodio Ukrajinca, nakon toga desnim poludirektom u lijevu stranu lica Bohachuka i onda niskim krošeom ga posla na tlo.

"Opaa... i evo nam prvi nokdaun. Šesta runda, 50-etak sekundi do kraja. Niskim krošeom poslao je na pod Bohachuka. Hoće li Mosley krenuti po prekid?" - kazao je Boris Jovičić, sportski novinar, voditelj i reporter RTL-a Danas koji je komentirao event na platformi Voyo.

I krenuo je Shane Mosley po prekid. Uvidio je da je Serhii Bohachuk vidno uzdrman. Mosley je nastavio pogađati Bohachuka iz svih pozicija, Bohachuk se stisnuo uz konopce, plasirao čak i jedan pokušaj očajnika, ali nije mu pomoglo. Preciznim udarcima u glavu, uglavnom krošeima, uzdrmao je Ukrajinca i prisilio suca na prekid, osiguravši tako pobjedu koja ga vraća u sam vrh kategorije unutar Zuffa Boxinga. Za Bohachuka, kojeg je na meču gledala i majka, je ovo bolan poraz nakon što je na Zuffa Boxing 2 priredbi ostvario veliku pobjedu nad Radzhabom Butaevim.

"Želim se boriti s Callumom Walshom. Jedva čekam biti kralj", kazao je Shane Mosley nakon pobjede.

Rodriguez dominantan, Katzourakis nastavio niz neporaženosti

Ostatak glavnog programa ponudio je jednako kvalitetan boks, a u sunaslovnoj borbi večeri Julian "Hammer Hands" Rodriguez potvrdio je status velikog favorita protiv Jamesa Perelle.

Hammer Hands opravdao nadimak

Julian Rodriguez (sada 24-1) nastavio je svoj impresivni povratak u vrh velter kategorije. Nakon što je u prva dva nastupa za promociju pobjeđivao kao autsajder, ovaj put je u borbu s neporaženim Perellom (21-1) ušao kao favorit s koeficijentom -1400. Svoju je superiornost demonstrirao od prve do zadnje runde.

Već u drugoj rundi počeo je nametati svoj ritam, skraćivati distancu i pogađati čistim serijama. Ključni trenutak dogodio se u četvrtoj rundi kada je snažnim lijevim krošeom poslao Perellu na pod. Iako se Perella uspio oporaviti i preživjeti rundu, do kraja meča bio je u podređenom položaju. Rodriguez je pametno kontrolirao borbu, radio veću štetu i na kraju slavio uvjerljivom jednoglasnom odlukom sudaca (100-89, 98-91, 98-91), nanijevši Perelli prvi poraz u karijeri.

Grčko-meksički okršaj pripao Katzourakisu

Uvodna borba glavnog dijela programa donijela je sraz dvojice neporaženih boraca srednje kategorije. Grk Andreas Katzourakis (17-0) i Meksikanac Misael Rodriguez (16-1) pružili su publici beskompromisnu bitku na deset rundi. Ipak, od početka je bilo jasno tko će diktirati tempo. Katzourakis je nametnuo nevjerojatan pritisak, konstantno se kretao prema naprijed i tjerao Rodrigueza na povlačenje.

Iako je Rodriguez pokazao veliko srce i povremeno pogađao opasnim udarcima, Grkova neumoljiva agresija bila je odlučujući faktor u gotovo svakoj rundi. Suci su na kraju potvrdili dominaciju Grka i dodijelili mu pobjedu jednoglasnom odlukom (99-91, 97-93, 96-94), čime je zadržao status neporaženog borca i istaknuo se kao ozbiljan kandidat za sami vrh.

Večer velikih iznenađenja na uvodnom programu

Ako su glavne borbe donijele potvrde favorita (uz iznimku glavne borbe), uvodni dio programa bio je prava noćna mora za kladioničare, jer su čak tri velika autsajdera odnijela pobjede protiv dotad neporaženih protivnika.

Suray Mahmutovic priredio je pravu senzaciju u poluteškoj kategoriji protiv Francuza Raphaela Monnyja. Iako ga je Monny srušio snažnim desnim krošeom, Mahmutovic se brzo oporavio i pokazao superiornu boksačku tehniku. Pametnim kretanjem i preciznim udarcima frustrirao je agresivnog Francuza kroz svih osam rundi i na kraju slavio podijeljenom odlukom sudaca, nanijevši Monnyju (9-1) prvi poraz.

Ništa manje iznenađenje nije priredio ni Ivan Ortiz u lakoj kategoriji. U okršaju neporaženih boraca svladao je Justina Viloriju, koji je bio favorit s koeficijentom -1000. U uzbudljivom meču punom razmjena, Ortiz je bio taj koji je u sedmoj rundi srušio Viloriju i time prelomio meč u svoju korist.

Suci su mu dodijelili pobjedu jednoglasnom odlukom. Identičan scenarij vidjeli smo i u okršaju Alexisa Alvarada i Emiliana Cardenasa. Alvarado je agresivnim pristupom i borbom izbliza potpuno neutralizirao favoriziranog Cardenasa i slavio većinskom odlukom sudaca.

Jedini favorit koji je opravdao očekivanja na uvodnom dijelu bio je mladi teškaš Da’Mazion Vanhouter (12-0). Ovaj 21-godišnjak je u svom drugom nastupu za promociju izgledao još impresivnije. Iako je bio znatno lakši od veterana Raphaela Murphyja, Vanhouter ga je uništio brzinom i snagom. Nakon serije udaraca u tijelo i glavu, sudac je prekinuo borbu nakon samo 66 sekundi.

Zuffa Boxing 6 priredba pokazala je da nova boksačka sila u Las Vegasu nudi vrhunsku akciju i nepredvidivost, gradeći temelje za uzbudljivu budućnost sporta.

