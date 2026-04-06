Strašno: Potpuni underdog ušao u ring i brutalnim nokautom šokirao svijet

Dvorana Meta APEX u Las Vegasu ponovno je bila epicentar boksačkih uzbuđenja, ugostivši peto izdanje Zuffa Boxing serije. Nova promocija pod vodstvom Dane Whitea, predsjednika UFC-a, nastavila je s uspješnim formatom mjesečnih priredbi, a večer je kulminirala pobjedom domaćeg borca Andresa Cortesa, koji je u glavnoj borbi večeri jutros po hrvatskom vremenu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Eridsona Garciju i zadržao svoj savršeni profesionalni omjer.

Večer je također obilježio i razoran debi bivšeg svjetskog prvaka Marka Magsaya u novoj težinskoj kategoriji...

Taktička pobjeda za Cortesa u glavnoj borbi večeri

U meču koji je bio najavljen kao sraz stilova, Andres Cortes (25-0) je pred svojom publikom u Las Vegasu pokazao taktičku zrelost i tehničku potkovanost. Tijekom deset iscrpljujućih rundi, neporaženi Amerikanac uspješno je neutralizirao neugodnog ljevaka iz Dominikanske Republike, Eridsona Garciju. Koristeći se brzinom, preciznim kombinacijama i odličnim kretanjem, Cortes je konstantno bio korak ispred svog protivnika.

Iako Garcia nije odustajao i pokušavao je nametnuti svoj ritam, Cortesova obrana i pravovremeni kontranapadi bili su prevelik zalogaj. Suci su na kraju prepoznali njegovu dominaciju, bodujući meč 97-92, 96-93 i 95-94 u njegovu korist. Ovom pobjedom Cortes je potvrdio status jednog od najperspektivnijih boraca lake kategorije i napravio još jedan važan korak prema borbi za svjetsku titulu. Njegova izvedba bila je metodična i inteligentna, pokazujući da se osim na snagu može osloniti i na boksačku vještinu.

Bivši svjetski prvak Magsayo dominantan u novoj kategoriji

Sunaslovna borba večeri donijela je ono što su mnogi s nestrpljenjem očekivali – debi Filipinca Marka Magsaya u lakoj kategoriji. Bivši svjetski prvak u perolakoj kategoriji suočio se s Ircem Feargalom McCroryjem i od prve sekunde pokazao da prelazak u višu diviziju nije nimalo utjecao na njegovu razornu snagu. Magsayo je od početka kontrolirao borbu, pogađajući McCroryja čistim i snažnim udarcima.

Dominacija je kulminirala na samom početku pete runde. Nakon samo 21 sekunde, sudac je bio primoran prekinuti meč nakon što je Magsayo plasirao seriju udaraca koja je teško uzdrmala McCroryja. Bio je to impresivan tehnički nokaut i jasna poruka ostatku divizije da je stigao novi, opasan izazivač. Magsayo je pokazao da se brzo prilagodio novoj težini i da njegove ambicije sežu sve do samog vrha.

Uzbuđenja i iznenađenja na ostatku programa

Ostatak priredbe ponudio je pregršt akcije i nekoliko neočekivanih rezultata koji su dodatno začinili večer. U jednom od najdramatičnijih mečeva, iskusni Armenac Azat Hovhannisyan svladao je Eduarda Baeza većinskom odlukom sudaca (95-95, 96-94, 97-93). Hovhannisyan je pokazao nevjerojatnu izdržljivost i srčanost, boreći se veći dio meča s ozljedom lijeve ruke koju je zadobio u ranoj fazi borbe.

Uvodni dio programa donio je i dva velika iznenađenja. Alexis De La Cerda šokirao je boksačku javnost kada je u trećoj rundi brutalnim nokautom zaustavio favoriziranog Ervina Fullera III.

Nedugo zatim, Tony Hirsch Jr. nanio je prvi poraz u karijeri perspektivnom Robertu Meriwetheru III, svladavši ga većinskom odlukom sudaca nakon neizvjesne borbe. Pobjede su upisali i Jorge Maravillo, koji je slavio tehničkim nokautom u petoj rundi protiv Eliasa Diaza, te Troy Nash, koji je nakon osam rundi bio bolji od Bryana Rodrigueza.

Zuffa Boxing kao nova sila u svijetu boksa

Peti događaj Zuffa Boxinga u 2026. godini potvrdio je strategiju koju Dana White i njegovi partneri iz saudijske kompanije Sela provode od samog početka. Koristeći vrhunsku infrastrukturu UFC-ovog APEX centra, promocija organizira redovite mjesečne priredbe koje su fokusirane na konkurentne i uzbudljive mečeve. Jedan od ključnih postulata promocije jest inzistiranje na standardnim težinskim kategorijama, čime se borce potiče na natjecanje u prirodnim divizijama, bez traženja prednosti u međukategorijama.

Ova formula, uz prijenos evenata na Voyo, privlači sve veću pažnju boksačkih fanova. Dok se neki borci poput Jaija Opetaie suočavaju s problemima s tradicionalnim boksačkim organizacijama zbog nastupa za Zuffa Boxing, čini se da je nova promocija odlučna stvoriti vlastiti ekosustav u kojem su u prvom planu isključivo borci i kvalitetni mečevi.

Zuffa Boxing 5 bio je još jedan dokaz da je ova vizija itekako živa. Od taktičkog nadmudrivanja u glavnoj borbi do brutalnih nokauta i neočekivanih preokreta na ostatku programa, večer u Las Vegasu pružila je sve ono što ljubitelji boksa traže – neizvjesnost, vještinu i sirovu snagu. S ovakvim tempom, Zuffa Boxing se brzo etablira kao nezaobilazna stanica za sve one željne vrhunskog boksa.

