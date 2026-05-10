Brođani poharali državno prvenstvo u boksu

U Slavonskom Brodu dobili smo devet novih državnih boksačkih prvaka i dvije prvakinje u seniorskoj konkurenciji.

Za najboljeg boksača, očekivano proglašen je Gabrijel Veočić, idol Brođana koji je prvi put nastupio pred svojom publikom i suvereno osvojio 16. naslov prvaka. U finalu je demonstrirao pokazao dominaciju u meču protiv Šime Morovića iz Leonardo Boxing Cluba koji je unatoč dva nokdauna junački izdržao sve tri runde. Uz Veočića, naslov prvaka obranio je još jedan Brođanin Ivica Arbanas koji je u kategoriji do 55 kg bio bolji od Fabricija Nikolića.

