Dubrava je bila središte europskog Taekwondoa

ČIGRA OPEN

Zagrebačka Dubrava danas je bila središte jednog od najznačajnijih taekwondo događaja u srednjoj Europi.

Na Čigra Zagreb International Openu okupilo se 290 kadeta i juniora iz čak 16 zemalja. Ovogodišnje izdanje turnira prvi je put uvršteno u E2 kategoriju, što je natjecateljima omogućilo prikupljanje bodova za Europsku taekwondo ljestvicu. Taekwondo je danas najpopularniji borilački sport na svijetu, a u Hrvatskoj ujedno i najtrofejniji olimpijski pojedinačni sport.

Što su rekli akteri turnira pogledajte u videu.