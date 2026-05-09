FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAJKO DRAGA /

Težak pad sedmerostrukog prvaka: Ljudi se hvatali za glavu, ne vjeruju što se dogodilo

Težak pad sedmerostrukog prvaka: Ljudi se hvatali za glavu, ne vjeruju što se dogodilo
×
Foto: David Sarmiento/VWPics/Universal images group/Profimedia

Na neodređeno vrijeme Marquez je time izgubljen za nastavak sezone Moto GP prvenstva

9.5.2026.
18:23
Sportski.netHina
David Sarmiento/VWPics/Universal images group/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Španjolac Jorge Martin na Apriliji pobjednik je sprint utrke Moto GP Svjetskog prvenstva za Veliku nagradu Francuske, a utrku je obilježio težak pad sedmerostrukog svjetskog prvaka Marca Marqueza.

Martin je time upisao drugu ovosezonsku pobjedu u sprint utrkama, a ove je subote slavio ispred talijanskih motociklista Francesca Bagnaije i Marca Bezzecchija.

U pretposljednjem krugu sprint utrke dogodio se težak incident u kojem je nastradao 33-godišnji Marc Marquez. Preletio je Marquez preko svog motora i žestoko sletio na stazu. Premda se sam podigao vidno je šepao pri izlasku sa staze, a njegova je momčad vrlo brzo objavila da je Marquez doživio prijelom metatarzalne kosti desnog stopala te da mu uskoro slijedi operativni zahvat. Marquez je već na putu prema Madridu gdje će biti obavljena operacija.

Na neodređeno vrijeme Marquez je time izgubljen za nastavak sezone Moto GP prvenstva, a to je ujedno samo nastavak niza teških ozljeda koje je imao aktualni svjetski prvak u posljednje vrijeme.

Pad Marqueza pogledajte OVDJE.

U ukupnom redoslijedu Moto GP prvenstva vodi Bezzecchi sa 108 bodova, dok subotnji pobjednik Martin ima šest bodova manje. Treći je Pedro Acosta sa 72 boda, dok 71 ima četvrti i poretku Fabio Di Giannantonio.

Velika nagrada Francuske na programu je u nedjelju s početkom u 14 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Batur pred domaćom publikom: 'Jedva čekam kročiti u kavez'

MotogpMarc MarquezPadVn Francuske
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike