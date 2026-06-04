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IZVAĐENA NA KOPNO /

Detalji havarije brodice kod Pule, nautičar otkrio što se dogodilo: 'To je prilično velika brzina'

Detalji havarije brodice kod Pule, nautičar otkrio što se dogodilo: 'To je prilično velika brzina'
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Foto: Ilustracija: Dusko Marusic/PIXSELL

'Brodica je, po svemu sudeći, u lukobran (udarila) s unutarnje strane. Kako stvari stoje, kretala se iz smjera luke prema vani brzinom između 20 i 30 čvorova, što je prilično velika brzina za takvu brodicu'

4.6.2026.
17:51
Hina
Ilustracija: Dusko Marusic/PIXSELL
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Brodica koja je u četvrtak ujutro udarila u pulski lukobran pri čemu je jedna osoba poginula, a jedna teško ozlijeđena, dotegljena je do obale te izvađena na kopno radi obavljanja očevida koji bi trebao utvrditi uzroke teške nesreće, izvijestili su iz Lučke kapetanije u Puli.

Nautičar prve vrste iz Odjela sigurnosti plovidbe pulske Lučke kapetanije Davor Romić potvrdio je da je u lukobran udarila austrijska brodica i da su poginula i teško ozlijeđena osoba koja je zadržana na liječenju u pulskoj Općoj bolnici austrijski državljani mlađe dobi.

Još uvijek se utvrđuju okolnosti koje su dovele do udara brodice u lukobran. Brodica je, po svemu sudeći, u lukobran (udarila) s unutarnje strane. Kako stvari stoje, kretala se iz smjera luke prema vani brzinom između 20 i 30 čvorova, što je prilično velika brzina za takvu brodicu, rekao je Romić.

Ispravnost brodice neupitna

Brodica je, kaže, djelomično potonula nakon što se od udarca odbila od lukobrana te je doplutala nasred pulske luke. Brodica je duga 7,70 metara s motorom od 200 konjskih snaga te je prevezena uz obalu i prije par sati izvađena radi obavljanja očevida.

Romić je napomenuo da je brodica uredno registrirana i ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu koja je izdana prošli tjedan u Poreču.

"Što se tiče same ispravnosti brodice, ona je neupitna, no istraga će pokazati što je dovelo do toga da je pri dobroj vidljivosti brodica udarila u lukobran punom brzinom", kazao je Romić.

Na pitanje ima li nesreća izravne ili neizravne veze s radovima koji su u tijeku na lukobranu, odgovorio je da nema jer je upravo zbog tih radova lučki lukobran dodatno osvijetljen navigacijskim svijetlima koji upozoravaju na radove.

Po njegovim riječima, na brodici nije pronađen nikakav elektronički uređaj koji bi olakšao istragu odnosno očevid ove nesreće.

BrodicaNesrećaPula
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