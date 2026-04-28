Superbike stiže u naše susjedstvo: Evo gdje i kada gledati spektakularne utrke

Četvrta postaja nove sezone Svjetskog Superbike prvenstva održava se ovoga vikenda u Mađarskoj.

Četvrta runda sezone vozi se od 1. do 3. svibnja, na modernoj stazi Balaton Park Circuit a hrvatski navijači svu akciju moći će pratiti uživo na platformi Voyo.

Izazov na obalama "mađarskog mora"

Staza Balaton Park, koja je debitirala u kalendaru prošle sezone, predstavlja jedinstven izazov. Za razliku od starog Hungaroringa gdje se vozilo u smjeru kazaljke na satu, ova 4,115 kilometara duga staza vozi se u suprotnom smjeru, a sa16 zavoja i mješavinom brzih i sporih dionica velii je test za vještine vozača i izdržljivost motocikala.

U središtu pozornosti bit će vodeći čovjek prvenstva, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) koji je u nevjerojatnoj formi i nanizao je 13 uzastopnih pobjeda, čime je izjednačio rekord Topraka Razgatlioglua. Samo jedna pobjeda u Mađarskoj bit će mu dovoljna da postane apsolutni rekorder. Uz to, Bulega ima niz od 22 uzastopna postolja, a s tri nova pobjednička postolja izjednačio bi i rekord Colina Edwardsa i Razgatlioglua od 25 postolja u nizu.

Posebnu težinu ovom vikendu daje i činjenica da će nedjeljna Superpole utrka biti jubilarna, tisućita utrka u povijesti Svjetskog Superbike prvenstva, koje je započelo davne 1988. godine.

Raspored

U Mađarskoj nas očekuje vrhunski spektakl. Superpole kvalifikacije počinju u subotu u 11:15, a prva utrka u 15:30.

Na programu u nedjelju je Sprint utrka u 11:10 i druga glavna utrka u 15:30.

