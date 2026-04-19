ČUDESNI TALIJAN /

Bulega nastavio dominaciju u Superbikeu, nevjerojatno što mu je uspjelo

Nicolo Bulega produljio pobjednički niz na 13 uzastopnih pobjeda

19.4.2026.
20:42
M.G.
Focus Images/Sipa USA/Profimedia
Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) nastavio je dominirati u Svjetskom Superbike prvenstvu (WorldSBK) s dvije nove pobjede na stazi TT Circuit Assen. Pobijedio je u Superpole utrci i drugoj glavnoj utrci te svoj pobjednički niz produljio na nevjerojatnih 13 uzastopnih trijumfa, izjednačivši rekord Topraka Razgatlioglua, dok su se iza njegovih leđa vozači žestoko borili.

Kontrolirana pobjeda unatoč borbama

U jutarnjoj sprint utrci, Bulega je vodio od starta do cilja. Njegov timski kolega Iker Lecuona osigurao je drugo mjesto ispred Sama Lowesa (ELF Marc VDS Racing Team). Iza vodećeg trojca odvijala se prava drama, a jedino izlijetanje na utrci doživio je Tarran Mackenzie, koji je pao u 4. zavoju u drugom krugu. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) vodio je veliku bitku s Alexom Lowesom (Bimota by Kawasaki Racing Team), a u završnici utrke, u osmom krugu, Bautista ga je prestigao za konačno četvrto mjesto.

Taktičko nadmudrivanje za povijesni trijumf

Druga utrka donijela je više drame. Bulega je slabije startao, što je odmah iskoristio Sam Lowes i preuzeo vodstvo u prvom zavoju, dok se Lecuona probio na drugo mjesto. Već u drugom krugu, Lecuona napada i prestiže Lowesa za vodeću poziciju. Bulega je strpljivo čekao svoju priliku i u trećem krugu, u posljednjoj šikani Geert Timmer, kasnim kočenjem je fantastično prestigao timskog kolegu Lecuonu i preuzeo vodstvo koje nije ispuštao do kraja za povijesnu pobjedu. 

S novim pobjedama, Bulega je svoju prednost u ukupnom poretku povećao na ogromnih 69 bodova ispred Lecuone.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
