Reportaža iz Osijeka o neizvjesnoj budućnosti kluba: 'Interesi očito nisu bili samo sportski'

Tako je ponosno dronom prikazana nova velebna Opus Arena prije tri godine. Teren je kao na Santiago Bernabeu, piše u službenom opisu -"GrassMax hybrid stitching" vlati trave glade kopačke igrača NK Osijeka. Doduše, u Zagrebu ili možda Splitu će se državnim, dakle vašim novcem ziđati nova čudesa bez da vas je itko pitao pristajete li dati svoj novac. Ali tamo u srcu Slavonije sve je fino pošteno plaćeno mađarskim novcem. Privatnim, pa čak i državnim mađarskim. Da, i mađarska Vlada iskeširala je milijune iz svog proračuna za ovo. Možda je i to jedan od razloga poraza Viktora Orbana. Dok mu narod nema za debrecinke, on rasipa po Slavoniji. Renesansa je trajala dok je trajala i što sad. Mađarska predsjednica kluba pustila je danas priopćenje u kojem kaže "Političke promjene u Mađarskoj nemaju utjecaja na poslovanje" Je li to baš stvarno tako? Pogledajte video.