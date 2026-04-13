Mađarima je dosadilo da se Orbanovi prijatelji bogate, a građani rade za 1300 eura

PROBUDILA SE NADA /

Naša država se budi iz dugog sna vikalo se sinoć na mađarskim ulicama. Za Direkt se iz Budimpešte javila Ana Mlinarić.

"Mađarska je živjela ove izbore, rekli su to taksisti, obični građani... Osjećala se ogromna želja za promjenom režima od 16 godina. Opisivali su ga kao sustav koji je stavio šapu na državne institucije i sustav u kojem se bogate Orbanovi bliski prijatelji dok Mađari rade za prosječnu plaću od 1300 eura", rekla je Ana. Više u videu...