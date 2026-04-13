Hrvatski stručnjaci razmontirali Trumpa: 'Ne samo blasfemija nego mesijanizam'

USA, USA. Tako su slavili Amerikanci kad je lani izabran prvi američki papa. Evo ovo je jedna od naslovnica. Dobro, realno, većina američkih vjernika bila je u startu svjesna da to što je papa iz Chicaga, ne znači da će automatski biti sklon podržati odluke američkog predsjednika. No, kao da toga nije bio svjestan Donald Trump. Prvo je stigla indirektna kritika Vatikana kad je Trump ukinuo USAID sustav pomoći siromašnim državama, drugo, papa Lav proziva racije ICE agenata kao nehumane. I sinoć je sve kulminiralo bizarnom objavom američkog lidera kojom sebe prikazuje kao Isusa i onda šlag na torti, večeras Trump uvjerava da nije Isus nego liječnik. Više pogledajte u prilogu Direkta.